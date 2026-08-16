ATLETICA / Pietro Riva, l’argento europeo nella maratona porta Alba sul podio

Pietro Riva è d’argento nella maratona ai Campionati europei di atletica di Birmingham.

L’azzurro, 29 anni, originario di Alba, ha chiuso la prova in 2h09’18”, alle spalle del tedesco Amanal Petros, oro in 2h09’11”, e davanti all’israeliano Gashau Ayale, bronzo in 2h09’21”.

Una medaglia conquistata con una grande rimonta nel finale: Riva ha trovato l’allungo decisivo nell’ultimo chilometro, quando è riuscito a staccare il gruppo degli inseguitori e a prendersi il secondo posto.

Un risultato di grande spessore per l’atleta piemontese, che conferma la sua crescita sulla distanza dei 42,195 chilometri.

Riva è tesserato per le Fiamme Oro ed è allenato da Stefano Baldini, campione olimpico della maratona ad Atene 2004. Nato ad Alba, ha costruito negli anni una carriera ai vertici dell’atletica italiana, passando dalle distanze più brevi alla mezza maratona e quindi alla maratona.

Prima dell’argento di Birmingham, il suo risultato internazionale più importante era stato proprio un altro argento europeo: quello conquistato nella mezza maratona agli Europei di Roma 2024, dove aveva chiuso alle spalle di Yeman Crippa.

Nel 2026 Riva ha già corso una maratona in 2h06’46” a Rotterdam, suo miglior tempo stagionale prima dell’appuntamento europeo.

A Birmingham arriva dunque una nuova conferma: Pietro Riva è ormai uno dei protagonisti della maratona italiana, e il suo argento europeo aggiunge un altro capitolo importante alla storia sportiva di Alba e della provincia di Cuneo.

Sono giorni straordinari per lo sport cuneese e italiano.