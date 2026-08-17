Alba: muletto in fiamme all'interno di un capannone, tre persone in ospedale per accertamenti

Vigili del fuoco al lavoro, nel primo pomeriggio odierno, presso un capannone in corso Canale, ad Alba.
Per cause da accertare un muletto è andato in fiamme, attorno alle 13,30.
Immediata la richiesta di intervento: sul posto i volontari di Bra e la squadra di Asti, essendo in quel frangente la squadra di Alba impegnata per un incendio nelle campagne di Monteu Roero.
I soccorritori hanno spento l'incendio ed effettuato la messa in sicurezza dei locali.
Tre persone che avevano respirato del fumo sono state trasportate in ospedale per accertamenti.
Non si registrano ulteriori danni alla struttura se non al mezzo interessato dal rogo.