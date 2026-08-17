 / Sport

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Sport | 17 agosto 2026, 09:37

"Profondo orgoglio per tutta la città": Bra rende omaggio all'Europeo di Anita Gastaldi

Plauso alla concittadina per gli straordinari risultati alla manifestazione svoltasi a Parigi

Anita Gastaldi

Anita Gastaldi

Il sindaco di Bra Gianni Fogliato e l'assessore allo Sport Francesco Matera, a nome di tutta la giunta e della comunità braidese, esprimono le più vive congratulazioni alla concittadina Anita Gastaldi per i prestigiosi risultati conseguiti ai recenti campionati europei di nuoto. 

"I traguardi raggiunti da Anita rappresentano motivo di profondo orgoglio per tutta la nostra città - dichiarano Sindaco e Assessore allo Sport -. "Con talento, determinazione e grandissimo impegno, Anita ha dimostrato ancora una volta di essere un'atleta di altissimo livello e una splendida ambasciatrice dello sport braidese in ambito internazionale. A lei vanno i nostri complimenti più sentiti per aver portato così in alto il nome di Bra."

Nelle prossime settimane, la nuotatrice – doppia medaglia d'argento agli Europei di Parigi nei 200 misti e nella staffetta 4×100 mista, conquistata insieme alla saviglianese Sara Curtis – sarà ricevuta ufficialmente in Municipio dall'Amministrazione comunale, per celebrare gli importanti risultati ottenuti.

cs

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium