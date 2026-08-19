VOLLEY / I “cuneesi” Mosca, Feral e Loubeyre al via dei Giochi del Mediterraneo di Taranto

Mancano ormai poche ore all’inizio della ventesima edizione dei Giochi del Mediterraneo, quest’anno in programma dal 20 agosto al 3 settembre a Taranto, in Puglia.

Come da tradizione uno degli sport più seguiti dell’evento quadriennale sarà la pallavolo e, tra Taranto e Brindisi, scenderanno in campo ben tre giocatori del Cuneo Volley: Leandro Mosca (Italia), Nathan Feral e Thibault Loubeyre (Francia).

Leandro Mosca sarà tra le colonne portanti della selezione azzurra guidata dal Direttore Tecnico Vincenzo Fanizza. L’altissimo centrale marchigiano, acquistato dal presidente Costamagna e dalla società nel recente mercato estivo, vanta oltre 70 presenze con la nazionale maggiore, in cui viene stabilmente convocato dal 2021. La gioia più grande per lui è sicuramente rappresentata dalla medaglia d’oro conquistata ai Mondiali 2022.

Tra le file del “Bel Paese” figurano anche Damiano Catania e Alessio Tallone, due giocatori che, seppur per una sola stagione a testa, hanno vestito la maglia del Cuneo Volley.

Nathan Feral e Thibault Loubeyre saranno invece due pedine fondamentali della nazionale transalpina. L’opposto classe 2003 arriva dalla prima, e più che positiva, annata in Superlega, chiusa con all’attivo 349 punti che gli sono valsi la terza posizione tra i pari ruolo. Il libero classe 2001, neoacquisto del sodalizio piemontese, si appresta invece ad affrontare la prima stagione fuori dai confini nazionali, dopo ben cinque anni passati in Ligue A (massimo campionato francese).

Gli italiani inizieranno il loro percorso nella serata di giovedì 20 agosto quando affronteranno il Portogallo, a seguire Tunisia (22/08), Serbia (24/08) e Algeria (25/08). I transalpini incominceranno invece venerdì 21 con la Serbia, per poi proseguire con Portogallo (23/08), Algeria (24/08) e Tunisia (25/08). Gran finale della fase a gironi prevista per venerdì 28 quando, al PalaMazzola di Taranto, le due formazioni si sfideranno nel match che presumibilmente deciderà il primo posto del gruppo A. Sabato 29 in programma le semifinali, mentre domenica 30 agosto sono previste le finali che assegneranno le medaglie.

L’Italia, che non vince il titolo da Tarragona 2018, arriva dal bronzo conquistato a Orano, in Algeria, nel 2022. La Francia, invece, è giunta quarta nell’ultima edizione (battuta proprio dagli azzurri nella finalina 3°/4° posto) e non vince l’oro dal lontano 1997 (Bari).

A pochi giorni dagli Europei di settembre, i Giochi del Mediterraneo saranno l’ultimo banco di prova per due delle nazionali favorite al successo continentale. Chissà che qualcuno non riesca a strappare un pass europeo proprio all’ultimissima chiamata.