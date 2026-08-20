A Melle si parla delle “onde lunghe” del Cantico delle Creature

Domenica 30 agosto alle ore 21, nell’ala comunale di Melle, si tiene la conferenza “Le onde lunghe del Cantico delle Creature” con Jean-Pierre Sonnet.

Sacerdote gesuita, biblista, poeta e professore emerito della Facoltà di Teologia della Pontificia Università Gregoriana, nell’incontro Sonnet propone una riflessione sulla forza poetica del Cantico delle Creature e sulla sua capacità di continuare a parlare all’uomo contemporaneo, a otto secoli dalla morte di San Francesco d’Assisi. La partecipazione è libera e non occorre prenotare.

Il lavoro di Sonnet si muove da tempo sul confine tra Bibbia, letteratura e poesia. Questa doppia sensibilità, scientifica e poetica, permette di leggere il Cantico non soltanto come uno dei testi più noti della spiritualità francescana, ma anche come una composizione capace di attraversare i secoli e di generare quelle “onde lunghe” richiamate nel titolo della conferenza.

Nel marzo 2026 Sonnet ha partecipato al convegno “Il Cantico delle creature e la poesia del mondo”, promosso dalla Pontificia Università Gregoriana. In quell’occasione il testo francescano è stato riletto sia attraverso le sue profonde radici bibliche, sia osservandone l’influenza sulla cultura e sulla letteratura successive: una doppia prospettiva che aiuta a comprendere perché quelle parole, composte ottocento anni fa, continuino ancora oggi a porre domande sul rapporto tra l’uomo e il mondo che lo circonda.

Nel Cantico, sole, luna, acqua, fuoco, terra e creature non sono semplici elementi del paesaggio, ma diventano parte di una relazione comune. L’uomo non appare separato dalla natura, bensì inserito al suo interno. È uno dei motivi per cui il testo conserva una particolare attualità anche nel dibattito contemporaneo sul rapporto con l’ambiente, sulla responsabilità verso il creato e sulla necessità di ritrovare forme di equilibrio tra presenza umana e mondo naturale. La forza del Cantico emerge anche dal momento della vita di Francesco nel quale viene composto. Le parole di lode nascono infatti durante anni segnati dalla malattia e dalla sofferenza. Proprio questo contrasto rende ancora più significativo il messaggio del Santo: la capacità di riconoscere fraternità, bellezza e gratitudine anche dentro la fragilità dell’esperienza umana.

La conferenza, inizialmente prevista per il pomeriggio di sabato 29 agosto, è stata posticipata di un giorno per esigenze del relatore.

L'appuntamento fa parte del calendario estivo di iniziative promosso dall’Unione Montana Valle Varaita. Gli eventi, raccolti sotto al titolo complessivo di Emozioni & avventura in Valle Varaita, sono occasioni per conoscere il territorio valorizzando storia e tradizioni locali, patrimonio ambientale e nuovi percorsi di visita. Da giugno a ottobre sono previsti più di trenta appuntamenti pensati per adulti, bambini e famiglie, con proposte suddivise in cinque aree tematiche che coniugano natura, cultura, movimento e scoperta del territorio e delle sue peculiarità. Calendario completo e ulteriori informazioni di tipo turistico sono disponibili su questa pagina del sito.

Le iniziative sono finanziate con i fondi FOSMIT della Regione Piemonte, Annualità 2024, ex L. n. 234/2021, art. 1, commi 593 e 595. Decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie 11/12/2024 - Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane.