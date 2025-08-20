In bonifica l’incendio sul Mombracco: 50 gli ettari di vegetazione coinvolti [FOTO E VIDEO]

È stato dichiarato "in bonifica" l’incendio di vegetazione che nei giorni scorsi ha interessato la zona del Mombracco, in territorio di Revello, bruciando circa 50 ettari di superficie.

Nella giornata di ieri, martedì 19 agosto, le operazioni di spegnimento hanno visto impegnati circa 30 Vigili del Fuoco del Comando di Cuneo, tra permanenti e volontari, 35 unità AIB (Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte) col supporto aereo di due lanci d'acqua del Canadair e 110 e dell’elicottero regionale.

Accanto alle squadre operative hanno collaborato anche Carabinieri, Carabinieri Forestali, Croce Rossa, Polizia Municipale e volontari della Protezione Civile locale, a supporto della gestione dell’emergenza.

Questa mattina sul posto erano ancora operativi un DOS (Direttore delle Operazioni di Spegnimento) e 5 unità AIB, impegnati nelle ultime verifiche e nel consolidamento della bonifica.

