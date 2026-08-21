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Al Direttore | 21 agosto 2026, 08:55

“Grazie di cuore ai supereroi del Santa Croce”

Una lettrice ringrazia il personale della Croce Rossa e del Pronto soccorso di Cuneo per la professionalità, l’attenzione e l’umanità ricevute

“Grazie di cuore ai supereroi del Santa Croce”

Riceviamo e pubblichiamo:

A seguito di un mio accesso al pronto soccorso del Santa Croce di Cuneo volevo ringraziare il personale della Croce Rossa che mi ha trasportato da Prazzo a Cuneo con cura e attenzione e il personale del pronto soccorso sempre attento oltre le lo specifiche mansioni ai problemi dei pazienti. 

Un ringraziamento particolare va ai tecnici Mauro Marchisio,Giulia Da vicino per la cura che hanno avuto nel farmi gli esami visto il mio dolore acuto e alla dottoressa Nicoletta Artana per l'umanità e la comprensione dimostrata nel mio caso. A volte una parola ti aiuta a superare certi momenti.

Grazie di tutto siete dei supereroi 

Mariapaola Bono 

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