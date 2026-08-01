Solo tu, grande Ludo, conoscevi davvero le mie paure.

Solo tu sapevi guardarmi dentro, anche quando non riuscivo a spiegare quello che sentivo. Mi conoscevi nel profondo, conoscevi ogni parte di me, anche quelle che cercavo di nascondere… e mi accettavi e mi amavi semplicemente per quello che ero.

Eri il mio pilastro, il mio punto fermo, quella persona con cui potevo essere semplicemente me stessa, senza paura di essere giudicata.

Da quando non ci sei, sento di aver perso una parte di me che nessuno potrà mai restituirmi.

Mi manca averti accanto, mi manca sentirmi capita da te, mi manca quella sensazione di sapere che, qualunque cosa accadesse, tu c’eri.

A volte chiudo gli occhi, ti penso, quasi riesco a sentirti vicino e a sfiorarti… e un sorriso mi appare sulle labbra. Perché insieme al dolore rimane tutto l’amore che mi hai lasciato, quello che mi hai insegnato senza nemmeno accorgertene.

Quell’amore che il tempo non potrà mai portarmi via.

Buon compleanno, grande Ludo.

Stella del mio cielo infinito.

Ovunque tu sia, spero che tu possa sentire quanto immensamente ti amo e quanto, ancora oggi, mi manchi. ❤️





Virginia Manassero





