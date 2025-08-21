Mombracco, nuovo fronte di fiamme: elicottero regionale in azione [FOTO e VIDEO]

Prosegue incessante il lavoro di volontari AIB e Vigili del Fuoco per riportare alla normalità la situazione sul Mombracco dove nel pomeriggio odierno si è alzata una nuova colonna di fumo nei pressi della “parete di roccia” nella zona delle Falesie di Leonardo.

Un punto particolarmente impervio, in cui non è stato possibile effettuare una bonifica completa, essendo inavvicinabile a piedi. Ulteriore ostacolo alle operazioni di spegnimento la vegetazione fitta che ha trattenuto il liquido gettato dal Canadair nella giornata di mercoledì.

Motivi per cui dalle 17,30 di oggi è tornato ad operare nell'area l'elicottero regionale con una serie di lanci mirati, unico modo per agire sul focolaio (GUARDA IL VIDEO)

(video di Graziella Costa, squadra AIB Valle Bronda)

Il punto è circoscritto e la situazione non desta eccessive preoccupazioni ma naturalmente gli operatori continuano l'attività di monitoraggio con la massima attenzione.

Le squadre al lavoro sono coordinate dal Dos (Direttore delle operazioni di spegnimento) e dal Cor (Centro operativo regionale).

Il fumo è visibile dal centro abitato di Revello e mantiene alta l’allerta tra i residenti. Le autorità locali e la Protezione Civile rimangono pronte a intervenire per eventuali misure di sicurezza a tutela della popolazione.

20 i volontari AIB impegnati: coordinatori Matteo Chiabrando di Sanfront e COAIB Daniele Tallone.



