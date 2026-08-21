A Moretta “L’altra metà del cielo” racconta l’universo femminile

Sarà Moretta a ospitare l’ultimo appuntamento estivo del Gruppo Teatro Angrogna, prima della ripresa delle attività in autunno. Sabato 29 agosto, alle 21, nel Giardino Comunale presso il Santuario della Beata Vergine del Pilone, la compagnia porterà in scena i “Racconti dell’altra metà del cielo”, uno spettacolo dedicato all’universo femminile.
Una serata pensata per raccontare e valorizzare le tante sfaccettature del mondo delle donne attraverso il teatro, in un appuntamento che vuole essere allo stesso tempo spettacolo, incontro e momento di festa.
L’appuntamento è fissato alle 21, ma gli organizzatori consigliano di arrivare con un po’ di anticipo. L’ingresso è libero.
Quello di Moretta sarà l’ultimo spettacolo estivo per il Gruppo Teatro Angrogna, che tornerà sul palcoscenico nel mese di ottobre, con un appuntamento a Venezia insieme a Emergency.