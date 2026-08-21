Cuneo, i Controvento e la musica dei Nomadi live a Madonna delle Grazie

Ogni estate ha la sua colonna sonora. Cantare per credere con la band dei Controvento, in concerto giovedì 3 settembre nell'ambito dei festeggiamenti patronali della Madonna delle Grazie nell'omonima frazione di Cuneo.

Saliranno sul palco 6 musicisti portatori sani di energia: Andrea Biglieri (voce), Simone Baudino (batteria), Demetra Bertino (violino), Giuliano Mazza (chitarra), Elena Crolle (tastiera) e Paolo Branca (basso). In regia ci sarà lo staff con Ivana, Marco, Adalberto e Salvatore per regalare al pubblico le più avvolgenti e moderne scenografie.

L'appuntamento per appassionati e fan dei Nomadi è alle ore 21, presso il tendone della patronale, allestito in via Cappa, per un evento ad ingresso libero che fa rima con musica e canzoni indimenticabili.

Non mancheranno evergreen come Dio è morto, Canzone per un'amica, Ho difeso il mio amore, Crescerai e lo Vagabondo, veri e propri inni di libertà per un sogno che oltre mezzo secolo dopo, continua.