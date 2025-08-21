Domani l’addio di Bra alla maestra di danza Marilena Bonardi

La città di Bra si appresta a dare l’ultimo saluto domani, venerdì 22 agosto, alla maestra di danza Marilena Bonardi, scomparsa ieri pomeriggio all’età di 79 anni.
Innamorata di una disciplina rigorosa ed educativa, e dotata di eleganza e sensibilità, Marilena iniziò la carriera al Teatro Regio di Torino, dove ricoprì il ruolo di ballerina solista. Successivamente nella Città della Zizzola fondò la scuola 'Gli amici della danza', nella quale si inserì la figlia Annalisa.
Per oltre 45 anni insegnò la danza a generazioni di bambine braidesi, lasciando un ricordo affettuoso, oltre che di grande professionalità.
Marilena Bonardi lascia il marito Aldo Boria, i figli Annalisa e Pier Luigi, nipoti, fratello, sorelle e parenti tutti. Questa sera, giovedì 21 agosto, alle ore 18.30 nel Santuario della Madonna dei Fiori verrà recitato il S. Rosario in sua memoria.
I funerali si terranno venerdì 22 agosto, alle ore 10, nella parrocchia di San Giovanni, con partenza dalla Casa Funeraria Braidese in via Piumati 1, alle ore 9.45.