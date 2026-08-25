Le cifre non sono ancora ufficiali ma si teme che i ripetuti bombardamenti subiti da Fozzy Group, abbiamo causati oltre ad una dozzina di dipendenti ucci anche danni per ben oltre 100 milioni di dollari in almeno due siti logistici, entrambi nell’area di kiev. Fozzy Group è l’importatore ucraino più conosciuto che da anni commercializza nel suo paese il Prosecco e i vini pregiati di Bottega spa.

Una collaborazione attiva che ha fatto conoscere soprattutto il Prosecco in Ucraina. Appena saputo di ripetuti bombardamenti Sandro Bottega ha predisposto aiuti per 60-70 mila euro e la volontà di voler assumere nel suo sito trevigiano i più stretti familiari delle vittime desiderosi di arrivare e lavorare in Italia. Va ricordato che nel 2022 Bottega ha ospitato una cinquantina di ucraina trovando loro casa e lavoro, in un momento buio, quando la guerra con la Russia ebbe inizio.

Bottega sa benissimo che il suo aiuto è una goccia nell’oceano ma l’intento è soprattutto denunciare quanto accade in Ucraina, far capire che l’intento è di generare perplessità e debolezza nella popolazione attaccando i distributori di generi alimentari, soprattutto quelli molto grandi come Fozzy Group che ha ben 30 mila dipendenti.