 / Cronaca

Che tempo fa

Webcam in LIVE Webcam

Cronaca | 25 agosto 2025, 13:18

Auto fuori strada a Pamparato, un ferito: interviene l'elisoccorso

Il sinistro è avvenuto attorno alle 12 poco prima dell'abitato del paese

(foto di repertorio)

(foto di repertorio)

Si è verificato un incidente stradale, nella tarda mattinata, sulla provinciale 164, poco prima dell'abitato di Pamparato.

Per cause da accertare un'auto è finita fuori strada. Una persona è rimasta ferita e si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale.

Sul posto i Vigili del Fuoco con la squadra di Mondovì, allertati dagli operatori del 118 dal momento che risultava impossibile fare uscire il ferito, un uomo di 76 anni, dal veicolo.

Il sinistro è avvenuto attorno alle 12. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.

redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD AGOSTO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2024" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium