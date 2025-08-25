Auto fuori strada a Pamparato, un ferito: interviene l'elisoccorso

Si è verificato un incidente stradale, nella tarda mattinata, sulla provinciale 164, poco prima dell'abitato di Pamparato.

Per cause da accertare un'auto è finita fuori strada. Una persona è rimasta ferita e si è reso necessario l'intervento dell'elisoccorso per il trasporto in ospedale.

Sul posto i Vigili del Fuoco con la squadra di Mondovì, allertati dagli operatori del 118 dal momento che risultava impossibile fare uscire il ferito, un uomo di 76 anni, dal veicolo.

Il sinistro è avvenuto attorno alle 12. Presenti anche i carabinieri per gli accertamenti del caso.