Furti d’auto, in provincia di Cuneo rubate 172 vetture in un anno

Sono state 172 le automobili rubate in provincia di Cuneo nell’arco di un anno, alle quali si aggiungono 15 tra moto e motorini. È quanto emerge dall’analisi realizzata da Facile.it sui dati diffusi dal Ministero dell’Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza.

Complessivamente, nel Cuneese sono stati sottratti 187 veicoli in dodici mesi, vale a dire quasi 190 tra auto, motocicli e ciclomotori. Un dato che, pur rimanendo molto distante da quello della provincia di Torino, colloca Cuneo al terzo posto in Piemonte per numero di auto rubate.

A livello regionale, il fenomeno ha riguardato 4.289 automobili, 373 motocicli e 176 ciclomotori, per un totale di 4.838 mezzi sottratti in un anno. Numeri che spiegano anche perché, secondo l’Osservatorio di Facile.it, in Piemonte più di un automobilista su tre, il 33,4%, scelga di proteggere il proprio veicolo con una polizza contro il furto.

Guardando esclusivamente alle automobili, la graduatoria piemontese è guidata dalla provincia di Torino, con 3.596 vetture rubate. Seguono Alessandria con 197 casi, Cuneo con 172 e Novara con 123. Sotto la soglia dei cento furti annui si trovano Asti, con 90 auto sottratte, Biella con 51 e Vercelli con 45. Il dato più basso riguarda il Verbano-Cusio-Ossola, dove si contano 15 vetture rubate.