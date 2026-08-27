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Scuole e corsi | 27 agosto 2026, 13:32

Dalle nevi di Limone al Lago di Giurdan: i giovani della scuola di sci scoprono la pesca sportiva

I ragazzi, guidati dal direttore Pierpaolo Ballaré, hanno vissuto una giornata estiva tra natura, apprendimento delle tecniche di pesca e rispetto dell’ambiente con il metodo “catch and release”

Dalle nevi di Limone al Lago di Giurdan: i giovani della scuola di sci scoprono la pesca sportiva

Dalle nevi invernali alle sponde del Lago di Giurdan di Boves: i ragazzi della scuola di Sci di Limone Piemonte, guidati dal direttore Pierpaolo Ballaré, hanno vissuto una giornata estiva all'insegna della natura e dello sport.

Accompagnati dalle animatrici e seguiti dai gestori del lago, che hanno fornito attrezzature e insegnato le basi della disciplina, i giovani atleti hanno scoperto le numerose specie ittiche che popolano le acque del lago, dal pesce bianco alle carpe e storioni.

Momento centrale dell'iniziativa è stata l'applicazione del metodo "catch and release": dopo aver provato l'emozione della pesca, i ragazzi hanno reimmesso ogni esemplare in acqua sano e salvo. Un'esperienza formativa che ha unito divertimento e rispetto profondo per l'ambiente.

Un ringraziamento anche a Bernardino Dalmasso istruttore federale FIPSAS e Sergio Cavallo.

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