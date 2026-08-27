Voce, linguaggio, gestione delle emozioni e tecniche di public speaking: un percorso per comunicare con maggiore efficacia

Ci sono idee brillanti che restano inascoltate. Progetti validi che non convincono. Professionisti preparati che, al momento di parlare davanti a un gruppo, durante una riunione o una presentazione, faticano a trasmettere davvero il proprio valore. La differenza, spesso, non sta nelle conoscenze, ma nel modo in cui queste vengono comunicate.

È proprio da questa consapevolezza che nasce il corso Tecniche di comunicazione efficace - FCI proposto da AFP Cuneo, pensato per giovani e adulti occupati che desiderano migliorare le proprie capacità comunicative e affrontare con maggiore sicurezza le situazioni professionali di ogni giorno. Il percorso permette di acquisire strumenti pratici per rendere il proprio stile comunicativo più efficace e consapevole.

Durante le lezioni si lavorerà non solo sulla comunicazione verbale, ma anche su tutto ciò che contribuisce a rendere un messaggio davvero efficace: il linguaggio del corpo, l'uso della voce, la costruzione di una presentazione, la capacità di organizzare un discorso chiaro e coinvolgente. Ampio spazio sarà dedicato anche alla gestione delle emozioni e dello stress, oltre alle tecniche per rispondere alle domande, affrontare obiezioni e parlare con maggiore naturalezza davanti a un pubblico. Si tratta di competenze sempre più richieste, indipendentemente dal settore lavorativo. Saper comunicare significa collaborare meglio con colleghi e clienti, presentare idee in modo convincente, affrontare colloqui, riunioni e momenti decisivi con maggiore sicurezza.

Il corso è finanziato con risorse FSE+, che prevede importanti agevolazioni economiche: il 70% del costo è coperto dalla Regione Piemonte, mentre per i lavoratori con un ISEE fino a 10.000 euro la partecipazione è completamente gratuita.

In un contesto lavorativo sempre più orientato alla collaborazione e alle relazioni, comunicare con efficacia non rappresenta solo un valore aggiunto, ma una competenza da coltivare. Un'opportunità concreta per crescere professionalmente, partendo dalle proprie capacità.

Corso approvato nel catalogo regionale della offerta di formazione individuale continua e permanente 2023-2027.

Info e contatti

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