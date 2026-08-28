Il telefono non ti abbraccia, ascolta i consigli di Anna & Anna

Puoi scrivere messaggi per tutta la notte. Ma nessun messaggio sostituisce una persona accanto a te. Una sedia vuota, può sembrare un dettaglio. Finché non diventa la tua compagna di cena ogni sera.

L’incontro giusto può cambiare tutto. Prova a contattarci, ti aiuteremo a trovare l'abbraccio che desideri. Chiama Anna e Anna Agenzia per single al 340 3848047

Chi è l’Agenzia Anna & Anna

È un’Agenzia per Single attiva da 22 anni sul territorio piemontese e ligure come servizio di consulenza sentimentale, consigli per coppie, ascolto di problematiche d’amore e creazione del profilo psicologico del cliente per trovare il match con la perfetta anima gemella e superare la fase single ma non troppo . Offre un servizio serio e dedicato a tutte quelle persone che desiderano mettersi in gioco e che vogliono essere aiutate nella ricerca dell’anima gemella in modo affidabile e sicuro.

L’Agenzia per single Anna & Anna è in Piazza Sant'Agostino 16 a Carmagnola nel pieno centro, dove in questi giorni si svolge la Fiera Nazionale del Peperone.

Chiamaci, perché qualcuno sta aspettando proprio te! Il servizio è attivo su Piemonte e Liguria al 3403848047

Questa settimana abbiamo selezionato alcuni annunci di persone che, come te, stanno cercando una persona con la quale condividere la propria vita.

Disclaimer: per tutelare la privacy dei Clienti di Anna&Anna gli annunci che leggerai di seguito sono corredati di immagini fornite da modelle e modelli oppure sono create con il supporto dell’intelligenza artificiale. Per contattare l’agenzia è sufficiente chiamare il numero che trovate accanto a ogni annuncio.

Annunci per lei

Roberto, single, 39 anni

Roberto, fisico atletico, molto alto, capelli castani scuri un po' lunghi, ma curati, bellissimi occhi grigio azzurri, single, ha una grande personalità, è un uomo passionale, mette il cuore in tutto quello che fa, alleva cavalli di razza, e possiede un bellissimo bed&breakfast, 39enne, cerca compagna sincera, che abbia nel cuore il desiderio, come lui, di non essere più sola… chiamalo al 348 6939761

Carlo, single, 49 anni

Carlo, lui è un signore, colto, distinto, 49enne, bel sorriso, fisico sportivo, biondo brizzolato, occhi celesti, imprenditore settore automobilistico, ama la buona musica, il teatro, ma anche la buona cucina, è vedovo, vive solo, sarebbe lieto d’incontrare una signora carina, semplice, ma soprattutto romantica, e dolce, con cui trascorrere il resto della vita... chiamalo al 371 3815390!

Alberto, single, 64 anni

Alberto, ama la vita, il ballo e la sua famiglia, ha perso la moglie da molto tempo e vive solo, direttore di banca, fa il nonno part- time, è un bell'uomo, alto, capelli grigio argento, occhi verdi, è dinamico, 64enne, sogna ancora di incontrare una donna che non sia solo la sua compagna di danze, ma che possa diventare qualcosa di più importante nel suo cuore…chiamalo al 347 3531318!

Annunci per Lui

Marzia, single, 29 anni

Marzia, 29enne, bruna, occhi azzurri, fisico snello e una femminilità naturale che non passa inosservata. Coltiva nocciole, ama la semplicità della vita in paese e sogna un uomo capace di farle battere il cuore davvero. Per amore sarebbe pronta anche a trasferirsi in campagna. Cerca un uomo affidabile, onesto, maturo e con il desiderio di costruire qualcosa di importante: matrimonio, famiglia, figli…Chiama al 352 0658751!

Raffaella, single, 40 anni

Raffaella, 40enne, castana, occhi verdi e un’eleganza naturale. Raffinata, femminile, affascinante, ama il suo giardino, la cucina e quella vita semplice fatta di piccoli piaceri autentici. Lavora in un ospedale, vive sola, cerca un uomo, anche più grande, ma passionale, capace di sedurla con uno sguardo, e conquistarla con la mente, desidera una relazione intensa, ricca di desiderio, tenerezza e progetti condivisi. Per lei l’amore vero non è soltanto stare insieme: è scegliere di vivere ogni giorno con quella persona accanto…Chiama al 340 3848047!

Daria, single, 53 anni

Daria, 53enne, bella donna, commessa supermercato, dolce, schietta, generosa, è una donna sempre pronta ad aiutare: volontaria nel 118, coltiva l’orto e ama giocare a bocce. Ha imparato a essere forte, ma nel cuore conserva un desiderio semplice: trovare un uomo, anche più grande, buono, con cui sentirsi finalmente amata. Non cerca una vita perfetta, soltanto qualcuno che le stia accanto, che sappia volerle bene e con cui condividere la serenità delle piccole cose…. Chiama al 349 5601018 !

Beatrice, single, 60 anni

Beatrice, 60enne, piemontese, vedova, senza figli, è una bella signora dolce, sempre di buonumore. Casalinga, automunita, ama il giardino, e cucina benissimo: una donna capace di rendere speciale anche una semplice cena in due. Vive sola e, nelle sue giornate, manca ancora qualcuno con cui condividere sorrisi, chiacchiere e tante coccole. Cerca un signore sincero, anche più maturo, rispettoso, che non la prenda in giro e abbia voglia di farsi compagnia…. Chiama al 371 3319185!

Stai cercando una relazione duratura? L’hai trovata tra questi “Annunci per Lei oppure per Lui”? Se ne vedi uno interessante chiamaci subito al numero 3403848047 , ti metteremo in contatto con la persona che ti interessa!

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Per qualsiasi informazione, ecco i contatti:

ANNA & ANNA

TELEFONO: +39 3495601018

EMAIL: annaeannacarm@libero.it

SITO WEB: https://annaeanna.net/

INDIRIZZO UFFICIO: Piazza Sant’Agostino,16 – 10022 Carmagnola (TO)

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