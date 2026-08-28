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Sport | 28 agosto 2026, 10:01

Nuoto pinnato, Pellegrino: "Meritatissimo bronzo di De Pasquale ai Giochi del Mediterraneo"

Il presidente regionale e provinciale Fipsas premia l’atleta-docente del Vallauri: "Grazie al suo impegno lo sport cresce. Su quel podio c’erano anche Piemonte e provincia di Cuneo"

De Pasquale con il presidente Pellegrino

De Pasquale con il presidente Pellegrino

"Voglio congratularmi con Paolo De Pasquale che, nella prima giornata dedicata al nuoto pinnato ai Giochi del Mediterraneo di Taranto 2026, ha conquistato una meritatissima e prestigiosa medaglia di bronzo nel nuoto pinnato".

A pronunciare queste parole nei confronti dell'atleta torinese, è Giacomo Pellegrino - presidente regionale e provinciale Fipsas, federazione nella quale rientra il nuoto pinnato -, per i recenti risultati che hanno contribuito a far fare incetta di medaglie alla squadra italiana. 

L'atleta piemontese di nuoto pinnato è docente di educazione fisica all'IIS Vallauri di Fossano.

"La carriera di Paolo De Pasquale è in continua crescita - sottolinea soddisfatto il presidente della Federazione sportiva pesca sportiva e attività subacquee - e anche grazie a lui, il suo impegno ed i suoi sacrifici, il nuoto pinnato in questi ultimi anni sta diventando uno sport molto seguito e praticato. Non dimentichiamo che insieme a Paolo su quel podio c'erano anche un po' di Piemonte e di provincia di Cuneo. Circostanza che ci rende ancora più orgogliosi e certifica come la nostra regione sia territorio di grandi talenti sportivi. Forza Paolo, avanti così e congratulazioni a tutta la squadra italiana".

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