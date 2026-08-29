A La Morra la presentazione ufficiale della Normatempo Italia Pallacanestro Torino Metropoli

Presentata ieri, venerdì 28 agosto, nello splendido scenario del Belvedere di Piazza Castello a La Morra, la nuova realtà del basket femminile piemontese, la Normatempo Italia Pallacanestro Torino Metropoli, che parteciperà al prossimo campionato di serie A2 2026/27.

Nata dall'unione di tre società torinesi, Moncalieri Basketball, Pallacanestro Torino e Torino Teen Basket, la squadra svolgerà la preparazione estiva in Langa (ieri allenamento proprio a La Morra) agli ordini del coach Francesco Lanzano e del suo staff.

Durante i tre giorni di ritiro, fino a domenica 30 agosto, grazie all'ospitalità dell'Olimpo Basket Alba, la squadra torinese si allenerà al mattino sul parquet della palestra dei licei 'Cocito' e 'Gallizio' di Alba, mentre l'hotel Victor di Narzole sarà sede delle sessioni pomeridiane.

Oltre a proseguire gli allenamenti, iniziati già la scorsa settimana, lo staff e le atlete avranno l'occasione di migliorare il proprio affiatamento dentro e fuori dal campo:

"Un fattore decisivo e da affinare al più presto per un gruppo nuovo, che conta al suo interno undici giocatrici provenienti da quattro realtà diverse – dicono dalla società – Ringraziamo le autorità locali per l'accoglienza e speriamo che questo ritiro fra queste colline ci porti fortuna".

Durante la presentazione delle atlete sono intervenuti il presidente della società Pallacanestro Torino Metropoli Dino Violante, il direttore generale Andrea Costa, il direttore sportivo Alessandro Stasi, il coach Francesco Lanzano (che ha indicato come obiettivo della stagione il raggiungimento dei play off), e in rappresentanza del comune di La Morra, l'assessore alle politiche giovanili e sociali, con delega allo sport, Alessandra Arlorio.

La nuova compagine piemontese giocherà le sue partite casalinghe al PalaEinaudi di Moncalieri, impianto 'caldo', in grado di accogliere un buon numero di supporter.

Il primo appuntamento stagionale in campo sarà però in trasferta, sabato 3 ottobre a Cagliari, nella sfida con le rivali del CUS Cagliari Basket. Nel girone ci sono formazioni di Liguria, Sardegna e Lombardia, tutte di ottimo livello.

La rosa di atlete che compongono la formazione della Normatempo Italia Pallacanestro Torino Metropoli sono:

Michaela Stejskalova (atleta nazionale Repubblica Ceca alle olimpiadi di Londra 2012), Alice Pieroni, Marta Pellegrini, Divine Esosa Obaseki, Loredana Ngamene (assente al ritiro perché impegnata ai Giochi del Mediterraneo nel torneo 3X3), Martina Mosetti, Beatrice Grosso, Jennifer Crowder, Martina Corgnati, Noemi Celani e Ilaria Bifano.

Lo staff tecnico, oltre che dal coach Francesco Lanzano, è formato da Lorenzo Bussolino (team manager), Paolo Sciannimanico (assistente allenatore) Riccardo Colaianni (preparatore atletico) e Simone Ferrarese (fisioterapista).

Un sentito augurio di buona stagione dal Gruppo More News.