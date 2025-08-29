Bene Vagienna, si divertono a lanciare pietre contro un lampione: il Comune pubblica il video

Sono stati ripresi dalle telecamere di videosorveglianza mentre si divertivano a lanciare pietre contro un lampione. È quanto successo nella notte appena trascorsa, dopo la mezzanotte, nel comune di Bene Vagienna.

Così il Comune, per dare un segnale, ha scelto di pubblicare il filmato dove si vede il gruppetto, di cui nessuno è riconoscibile in volto, intento a lanciare le pietre.

"Ecco il divertimento di alcuni ragazzi del nostro paese… lancio di pietre contro il lampione - scrivono dal municipio -. Non è possibile riconoscere i ragazzi ma sicuramente, vedendo il video, qualche genitore potrà riconoscere i propri figli e fargli capire che questo non è la soluzione per combattere la noia. Invitiamo i cittadini, in casi come questo, di contattare subito le forze dell’ordine".