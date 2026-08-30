Pallapugno, la Coppa Italia U21 va alla San Leonardo, sconfitto il Bubbio

La San Leonardo concede il bis e, dopo la Coppa Italia Pulcini, si aggiudica anche quella Under 21, superando, nella finale di Madonna del Pasco, il Bubbio.
La quadretta imperiese apre forte, con un parziale di cinque giochi a uno, la formazione di capitan Defilippi si avvicina nel finale di primo tempo, 5-3, sfiorando poi l’aggancio a quota 7. Sull’8-6 Rovere e compagni chiudono partita per il 9-6 finale.
Coppa Italia Under 21
Finale: San Leonardo-Bubbio 9-6 (a Madonna del Pasco)
San Leonardo-Bubbio 9-6
SAN LEONARDO: Mattia Rovere, Samuele De Santis, Alessandro Arquà, Natalia Di Curzio (Riccardo Astorino, Federico Ferrero). Dt: Fabio Ricca.
BUBBIO: Mario Defilippi, Giulio Listello, Alessandro Cirio, Mattia Giordano (Walter Barbero). Dt: Massimo Balocco.
Arbitri: Massimo Chiesa e Giuseppe Fazio.