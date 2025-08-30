Carcere di Alba, ancora un'aggressione al Montalto

Ancora un episodio di violenza alla Casa di Reclusione "Giuseppe Montalto" di Alba, dopo l'aggressione dello scorso 21 agosto ai danni di due agenti. Oggi, sabato 30 agosto, a rendersi protagonista è stato un internato magrebino, che avrebbe provocato diversi danni alla cella per poi aggredire il personale della struttura.

A darne notizia è la FNS CISL di Alba, che in una nota dichiara: "Sembra uno scenario di guerra. Ogni giorno un internato spacca la stanza e aggredisce tutti, poliziotti, infermieri e civili". La Segreteria va avanti con le dichiarazioni: "I nostri poliziotti sono esausti, perché non riescono a contenere la furia di questi individui che sono inarrestabili".

Continua ancora il comunicato: "Il Provveditorato intervenga subito chiamando il Dipartimento e richiedendo nuovo personale e prenda coscienza che trasformare il Carcere in Casa di Lavoro è stata una mazzata per il personale in servizio, che attualmente ha una media di oltre 20 anni di servizio e non ha le competenze per fronteggiare gli internati che sono stati giudicati dal giudice incapace d'intendere e volere e infermi di mente, e per questo motivo internati in misura di sicurezza".