Bra, niente Messa festiva delle 9 nella parrocchia di Sant'Antonino nel mese di settembre

Nella bacheca della parrocchia di Sant'Antonino Martire a Bra è affisso un avviso: "La Messa delle ore 9 della domenica viene sospesa nei mesi di agosto e settembre. Riprende domenica 4 ottobre".

In quante altre chiese d'Italia potrebbe essere appeso un cartello simile? Molte, moltissime, purtroppo. Non diciamo niente di nuovo: c'è da fare i conti con la diminuzione progressiva dei sacerdoti. Ce ne sono pochi e (forse) ce ne saranno sempre meno.

Tuttavia niente campane a morto: non è ancora il momento di vedere Bra trasformata in una di quelle città con magnifiche chiese trasformate in sale da concerto o, peggio, con i portoni perennemente chiusi. Basta pensare alla Novena in onore della Madonna dei fiori, quando nel Santuario sono presenti così tanti fedeli durante le Messe feriali che ogni giorno sembra domenica.

Per tutti, questo appuntamento è diventato una vera occasione di grazia che travalica i confini cittadini e va oltre, grazie all'impegno del rettore don Gilberto Garrone e dei suoi collaboratori, oltre alla presenza di predicatori speciali.

Quindi «Non dire: "Come mai i tempi antichi erano migliori del presente?", perché una domanda simile non è ispirata a saggezza» (Qoelet 7,10).