Occhiali, auricolari, un bilancino e persino un telefono Apple: a Cuneo l’estate lascia anche qualche oggetto smarrito

Con il 31 agosto si chiude, almeno simbolicamente, il capitolo dell’estate. Le ferie, le vacanze, le giornate trascorse in giro e quella sensazione di spensieratezza che accompagna i mesi estivi lasciano spazio, nel giro di pochi giorni, al ritorno alla normalità. E alla scuola, con le famiglie già alle prese con libri, zaini, abbonamenti ai trasporti e tutto il resto.

Cuneo, però, anche quest’anno non si è certo svuotata. Anzi. Nei mesi di luglio e agosto la città è stata animata da numerosi visitatori e turisti, con un particolare afflusso anche d’Oltralpe. Il martedì, giorno del tradizionale mercato, tra via Roma e le bancarelle del centro sembrava quasi di essere a Nizza o Mentone: il francese era una delle lingue più ascoltate per le vie della città.

E chissà che, tra i tanti turisti arrivati a Cuneo, non ci sia anche qualcuno che in queste settimane abbia perso qualcosa. Magari proprio uno degli oggetti finiti nell’elenco dei ritrovamenti pubblicato dal Comune.

Non si tratta di una lista sterminata, ma è comunque un piccolo spaccato della vita quotidiana e delle distrazioni estive. Complessivamente sono undici gli oggetti consegnati all’Ufficio Oggetti Rinvenuti della Polizia Municipale tra il 1 e il 31 luglio.

Si parte dagli occhiali, ritrovati il 2 luglio, e da una borsa da donna, consegnata il giorno successivo. Il 6 luglio è arrivato un bilancino, mentre il 9 e l’11 luglio sono stati recuperati degli auricolari.

Il 13 luglio qualcuno ha consegnato un telefono cellulare Apple, oggetto che, considerato il valore, potrebbe avere un proprietario particolarmente interessato a ritrovarlo. Il 17 luglio è stata invece la volta di un borsello/portafogli con valuta.

L’elenco prosegue con un paio di bastoncini da trekking, consegnati il 22 luglio, alcuni scontrini carburante il 28 luglio e un orologio il giorno successivo. A chiudere la lista, il 31 luglio, ancora un paio di occhiali.

Una collezione decisamente eterogenea: c’è chi perde gli occhiali, chi gli auricolari, chi il portafoglio e chi, evidentemente, durante una passeggiata o un’escursione riesce a lasciare per strada anche i bastoncini da trekking. Quanto al bilancino, resta forse il ritrovamento più curioso dell’elenco.

Dietro ogni oggetto, naturalmente, c'è una storia e soprattutto un proprietario che potrebbe essere ancora alla ricerca. Il fatto che siano stati consegnati alla Polizia Locale dimostra anche che, accanto alle distrazioni, non manca il senso civico di chi trova qualcosa e decide di restituirlo anziché portarselo a casa.

Chi riconoscesse come proprio uno degli oggetti smarriti può rivolgersi all’Ufficio Polizia commerciale e Oggetti Smarriti del Comune di Cuneo, in via Roma 28, oppure telefonare al numero diretto 0171 444465. È inoltre possibile scrivere all’indirizzo poliziacommerciale@comune.cuneo.it.