Savigliano, torna la "Pedalata del Cuore": gli Amici dell'Ospedale e Banca Crs lanciano la raccolta fondi per l'Endoscopia

Savigliano si prepara alla dodicesima edizione della "Pedalata del Cuore", in programma domenica 13 settembre 2026. L'evento propone due percorsi (la cicloturistica più impegnativa e la passeggiata in città) con l'obiettivo di promuovere la prevenzione, l'attività sportiva e la socializzazione.

La manifestazione, illustrata nel corso di una conferenza stampa tenuta questa mattina, lunedì 31 agosto, fa parte del villaggio della prevenzione ed è organizzata dagli Amici dell'Ospedale di Savigliano in collaborazione con Cuore in Mente, Amici del Cuore di Fossano, Alice e l'Asl Cn1.

L'iniziativa rappresenta anche l'occasione per sostenere la raccolta fondi destinata alle nuove sale di Endoscopia dell'ospedale di Savigliano, per un importo complessivo di 250 mila euro da destinare all'Asl Cn1.

La somma deriva dai 100 mila euro raccolti dall'associazione e dai 150 mila euro stanziati da Banca Crs tramite l'emissione di certificati di deposito.

"La nostra banca conferma l'attaccamento al territorio sostenendo famiglie, imprese e importanti progetti sociali" – ha spiegato il vicepresidente di Banca Crs Luca Crosetto –.

Un impegno condiviso anche dalla Fondazione Crs, come evidenziato dal presidente Francesco Villois: "Sosterremo la nuova endoscopia veicolando le risorse tramite gli Amici dell'Ospedale per velocizzare le procedure".

L'intervento consentirà di ampliare la struttura e potenziare i volumi di attività del presidio sanitario.

"Eseguiamo circa 2.100 esami e 50 procedure sulle vie biliari all'anno – ha dichiarato Paolo Viazzi, responsabile dell'Endoscopia dell'Asl Cn1 –. Con la seconda sala operativa potremo incrementare notevolmente questi numeri e garantire maggiore comfort ai pazienti".

Un orientamento ribadito da Luca Petruzzelli, direttore della Chirurgia generale: "Puntiamo a incrementare la prevenzione e la diagnostica. Siamo l'unica struttura nella Provincia di Cuneo a effettuare procedure di bonifica delle vie biliari".

Nel corso dell'incontro il presidente degli Amici dell'Ospedale di Savigliano Valerio Maccagno ha tracciato un bilancio delle ultime attività dell'associazione, ricordando gli investimenti per l'Oculistica, la Terapia Intensiva e il completamento della foresteria per gli specializzandi.

L'impegno del sodalizio si affianca all'azione della Fondazione Ospedale Savigliano-Saluzzo-Fossano, rappresentata da Guido Giletta, concentrata sulla futura realizzazione dell'ospedale unico e sull'acquisto di un robot chirurgico per Savigliano.

Presente alla conferenza anche la direzione dell'Asl Cn1, guidata dal direttore generale Giuseppe Guerra insieme al direttore amministrativo Diego Poggio e al direttore sanitario Monica Rebora.

"La nostra direzione è legata a tutti i territori dell'Asl – ha precisato Giuseppe Guerra –. A settembre terremo importanti inaugurazioni a Mondovì e Saluzzo, mentre a fine anno arriverà a Savigliano la nuova Tac 256 per l'attività cardiologica".

Alla presentazione è intervenuto infine il sindaco di Savigliano Antonello Portera, che ha espresso profonda gratitudine a tutti gli amministratori, alla rete del volontariato e alla direzione dell'Asl Cn1 per il costante lavoro di squadra portato avanti sul territorio.