L'estate sta finendo, nelle campagne di Bra (e non solo) è tempo di conserve e marmellate

Purtroppo con un po' di malinconia dobbiamo salutare l'estate, perché con l'arrivo di settembre si chiude la stagione che tutti amiamo di più, la stagione delle vacanze più lunghe, del caldo, dei bagni al mare e delle passeggiate in montagna, dei ghiaccioli, dei gelati, delle grigliate e dei brindisi ghiacciati al tramonto. Ma non disperate perché ancora per un po' possiamo godere dei prodotti più buoni di questo periodo.

Passate di pomodoro, sottoli e sottaceti, confetture, mostarde, composte: la dispensa è un trionfo di sapori e colori dell'estate che tornano nelle giornate più fredde sotto forma di conserve.

Mettersi a fare marmellate e conserve ci riporta come per magia indietro nel tempo e lontano nello spazio, facendoci tornare immediatamente bambini. Il risultato è sorprendente, soprattutto sull'umore!

Così, eccoci pronti a fermare l'orologio con la conserva di pomodoro: bottiglie di salsa, pomodori pelati, concentrati, squadre di famiglie impiegate a lavorare come formichine in quello che diventa un momento gioviale ed aggregativo.

Tutti al lavoro in un unico sforzo e compiti ben precisi: chi lava i pomodori, chi usa la macchinetta per passare il pomodoro, che una volta era a manovella, chi chiude i barattoli. I nonni ricordano l'attesa dei più piccoli per questo evento che durava intere giornate, in compagnia di zii e cugini. Perché anche i bambini contribuiscono con lavori semplici, come inserire le foglie di basilico e gli spicchi di San Marzano nelle bottiglie, prima di aggiungere la passata di pomodoro crudo. Questo per loro è il momento più divertente: sono autorizzati a sporcarsi! Pieni di schizzi rossi e con le dita raggrinzite fanno a gara a chi svuota per primo le cassette di bottiglie. Dopo, sono liberi di giocare, perché i grandi sono troppo impegnati per essere severi, a meno che non si avvicinino troppo al punto in cui bolle il grosso pentolone, che ricorda tanto quello delle streghe.

È un lavoro in cui bisogna solo avere un po' di pazienza, ma ne vale assolutamente la pena. Pensate a quei giorni in cui non avete nulla di pronto in casa. Se non altro, potrete gustare un ottimo piatto di pasta con sugo al pomodoro, da accompagnare ad un buon vino rosso. E anche il più gelido degli inverni sembrerà più caldo!