Saluzzo celebra San Chiaffredo: si apre la festa del santo patrono

Si entra nella settimana di San Chiaffredo, soldato romano martire, patrono della città, il cui busto è già esposto in duomo.

In programma un calendario di eventi organizzato dalla Fondazione Bertoni, fatto di vari eventi, serate danzanti, appuntamenti della tradizione e spettacoli, che culmineranno nei "fuochi pirotecnici" di martedì 9 settembre e che danno avvio al Settembre Saluzzese, in realtà già iniziato da fine agosto con le serate di Attraverso & Occit’amo festival, Il Festival Internazionale d’Arpa e con il torneo di tennis.

La festa di Saluzzo avrà inizio ufficialmente giovedì 4 settembre alle 21 con the THE LAST NOTE - IL MICROFONO D’ORO, protagonista sotto l’Ala di Ferro.

Da venerdì 5 settembre poi il via a danze in piazza, momenti per i ragazzi, grandi ensemble musicali grazie con l' APM e Suoni dal Monviso.

Sabato 6 settembre, uno degli avvenimenti clou, legati da sempre alla festa del Santo: al Foro Boario si apre la 78° mostra della Meccanizzazione Agricola con la 52a Mostra Regionale Bovini Razza Frisona Italiana e Junior Show nazionale (nuova scommessa!. Due iniziative organizzate da AraPiemonte per presentare la razza bovina Frisona Italiana ed il comparto dell’allevamento da latte, occasione imperdibile per vedere le migliori vacche lattifere della nostra regione. L'inaugurazione ufficiale è alle 11,30 con le autorità seguita da un convegno legato alla filiera del legno e al tema della sostenibilità, nonché dalla premiazione del primo concorso Innovazione. La novità sarà la PIAZZA DEL LEGNO “dinamica”, ricca di prove, movimentazioni e momenti di spettacolo.

Alla sera invece spazio a Canta San Ciafrè, la quarta festa delle corali. La città si anima con l’allegria portata da diversi cori che, tra le vie di Saluzzo, saranno i portabandiera, attraverso il canto, dei valori della tradizione e dell’amicizia.

Domenica spazio al liscio con l’Orchestra Sonia De Castelli in città bassa, mentre in città alta protagonista la musica di Morricone con Suoni dal Monviso negli spazi di Villa Belvedere.

Lunedì 2 settembre la tradizionale Fiera di San Chiaffredo animerà il centro cittadino durante tutto il giorno. Alla sera ci sarà sia il ballo liscio sia la proposta LAST SUMMER OPEN - Saluzzo in Sound, un percorso che Faber e giovani DJ saluzzesi stanno portando avanti e che farà tappa “aspettando la ripresa delle scuole”.

Martedì 9 settembre il Foro Boario ospiterà un altro spettacolo tradizionale: i fuochi d'artificio anche quest’anno ideati e realizzato da Piro G. Pirotecnica di Ettore Ghibaudo.

Ritorna infine il Magazine della Mostra Nazionale della Meccanica Agricola di Saluzzo che tratterà alcuni temi di attualità e porterà l’attenzione sul mondo dell’agricoltura.

IL PROGRAMMA DELLA SETTIMANA DI SAN CHIAFFREDO

Dall’1 al 7 settembre: Parrocchia di Sant’Agostino Saluzzo- La Festa di San Rocco e Festa alla Cappella di San Rocco

Lunedì 1° settembre ore 21 a Il Quartiere, in Piazza Montebello 1- “FILOSOFÀ” Disquisizioni comiche da divano – Spettacolo di Corrado Nuzzo e Maria Di Base per Attraverso Festival e Occit'Amo Festival.

Martedì 2 settembre ore 21, sempre al Quartiere, in iazza Montebello 1 “Come nascono le storie - l’arte di raccontare” – Spettacolo di Pablo Trincia per Attraverso Festival e Occit'Amo Festival .

Giovedì 4 settembre ore 18 a Saluzzo - Monastero della Stella "Letture e... note": letture estratte dal libro “Oltre il nome” di Adriana Muncinelli e Elena Fallo a cura di Maria Virginia Aprile, musiche di Giorgio Signorile. Interventi di Adriana Muncinelli e Paolo Allemano per Attraverso la memoria.

Giovedì 4 settembre ore 21 sotto l'Ala di Ferro di piazza Cavour, The final note - Il Microfono d’Oro, da un’idea di Eraldo Fervier - Davide Bessone ( I DUE DI NOTTE). Presenta Ilaria Salzotto.

Venerdì 5 settembre - dalle ore 17 a villa Radicati, via San Bernardino 17, inaugurazione della Mostra fotografica delle opere di Daria Abashkina a cura dell'Associazione Arte Terra e Cielo.

La mostra sarà visitabile dal 7 settembre al 26 ottobre nei giorni festivi 10:00-13:00 / 14:00-19:00 a cura dell'ASSOCIAZIONE ARTE TERRA CIELO.

Venerdì 5 settembre- ore 21 alla Cappella di S. Rocco - Parrocchia di S. Agostino. Serata storico-culturale con Franco Giletta per celebrare i 500 anni della chiesetta (in caso di maltempo la serata si svolge nella chiesa di Sant'Agostino) a cura del COMITATO DI S. ROCCO

Venerdì 5 settembre - ore 21 - Cortile del Quartiere, Fondazione Amleto Bertoni: Obiettivo Orchestra in concerto con Ensemble Sinfonico APM. Direttore: Donato Renzetti. In programma: L.Bernstein, “Ouverture da Candide” G.Gershwin, “An American in Paris” J.Williams, “Star Wars” . Ingresso libero su prenotazione che può essere effettuata all’indirizzo apm@scuolaapm.it. oppure telefonando al numero 0175 47031.

Il concerto sarà replicato sabato 6 settembre presso il Teatro Alfieri di Torino alle ore 18 nell’ambito della manifestazione MITO. A cura della Scuola Apm

Venerdì 5 settembre - 21 presso il rialzo di Piazza Garibaldi, serata danzante con Tango Indipendente asd.

Sabato 6 settembre ore 11- Cappella di S. Rocco - Parrocchia di S. Agostino, nella cappella Santa Messa in onore di San Rocco.

Sabato 6 settembre, alle 11.30 presso il Foro Boario di Saluzzo (via Don Giacomo Soleri, 16), si terrà il taglio del nastro della 78^ Mostra della Meccanica Agricola di Saluzzo, che si svolgerà fino al lunedì 8 settembre.

Sempre sabato alle 21 a villa Radicati, via San Bernardino 17, il Concerto “Da Napoli all'America” Nuova Antidogma Musica (Martina Saviano, soprano, Sang Eun Kim, soprano Giuseppe Nova, flauto, Luigi Giachino, pianoforte) in collaborazione con Fondazione Cassa di Risparmio di Saluzzo.

Dalle ore 21 nella zona pedonale e vie del centro di Saluzzo "CANTA SAN CIAFRÈ - QUARTA FESTA DELLE CORALI": la città si anima con musica popolare e allegria portata da diversi cori che, tra le vie di Saluzzo, saranno i portabandiera, attraverso il canto, dei valori della tradizione e dell’amicizia

Domenica 7 settembre ore 17.30, nel Parco di Villa Radicati, in via San Bernardino 17 a Saluzzo, ALLA SCOPERTA DI MORRICONE con l'Ensemble Symphony Orchestra, Per info ticket www.suonidalmonviso.it a cura di SUONI DELLE TERRE DEL MONVISO

Domenica 7 settembre alle 21, presso il rialzo di Piazza Garibaldi, direttamente da Telecupole Sonia De Castelli e la sua Orchestra, ospite Marco Zeta. Evento realizzato in collaborazione con Famija Saluseisa. Ingresso libero e gratuito

Lunedì 8 settembre alle 21, presso il rialzo di Piazza Garibaldi, serata danzante con POLIDORO GROUP. Evento realizzato in collaborazione con Famija Saluseisa.

Lunedì 8 settembre - ore 20.00 / 23.30 al Il Quartiere - Piazza Montebello 1 "LAST SUMMER OPEN

Aperitivo in musica ASPETTANDO LA SCUOLA - Giovane San Ciafrè: lungo aperitivo musicale con Faber, Pitone e Ciuro- Ingresso € 5. Prenotazione su Exceed

Martedì 9 settembre. ore 21.30 al Foro Boario, via Don G.Soleri "I FUOCHI PIROTECNICI" A cura di PIROG Pirotecnica di Ettore Ghibaudo

Martedì 9 settembre- ore 20.15, iniziativa alla Castiglia "San Chiaffredo: i fuochi d’artificio dalla Castiglia" Visita accompagnata sul camminamento di ronda della Castiglia per ammirare dall’alto del centro storico di Saluzzo il tradizionale spettacolo dei fuochi per la Festa patronale di San Chiaffredo. Ritrovo presso la biglietteria della Castiglia a partire dalle 20:15.. Info e prenotazioni: musa@itur.it; Tel o WhatsApp 3293940334 @MuSa.