Racconigi, il borgo San Giovanni e Santa Maria trionfa al 6° Palio dei Borghi

È il borgo San Giovanni e Santa Maria a essersi aggiudicato la 6ª edizione del "Palio dei Borghi" di Racconigi.

Al termine di una competizione combattuta, il borgo del centro storico ha conquistato il suo terzo titolo consecutivo dopo le vittorie del 2022 e del 2024. La manifestazione biennale, curata dall'associazione Tocca a Noi, è giunta all'atto finale nelle giornate di sabato 29 e domenica 30 agosto.

L'evento ha visto la partecipazione di oltre 500 iscritti presso il campo "G. Trombetta", impegnati in prove di abilità e creatività come l'"Ingresso", il "Percorso", il "Tiro alla Fune", "Sto Uovolando", la "Caccia al Tesoro", oltre a sfide a sorpresa tra cui "Dodgeball", "Tocca Bum Bum", "Labirintite", "Caterpillar", "Asta Musicale" e "Giù per il tubo".

La classifica finale ha visto San Giovanni e Santa Maria al primo posto con 68 punti, seguito da San Domenico a quota 65. Terzo gradino del podio per Borgo Macra con 58 punti, quarto San Rocco e Cappuccini a 54 e quinte le Frazioni Unite a 40.

Il weekend conclusivo è stato il culmine di un percorso iniziato a inizio estate: il 14 giugno 2026 si sono svolti i tornei di bocce, burraco e freccette, il 28 giugno 2026 la sfida culturale con il "Cervellone" e il 12 luglio 2026 la rassegna "Canta, Balla e Recita" presso l'ala mercatale. Nella mattinata di domenica 30 agosto 2026 si è tenuto anche il "Palio Bimbi", organizzato con il Gruppo Scout Racconigi e la Croce Rossa, vinto da Borgo Macra.

La festa si è chiusa con la musica del Dj Scarti di Riproduzione.

"Siamo felici che il Palio continui a essere accolto con grande entusiasmo dai nostri concittadini – ha dichiarato la presidente dell'associazione Tocca a Noi Paola Brizio –. È un evento impegnativo da organizzare, ma la fatica viene ripagata dalla dedizione dei partecipanti e dal sostegno che riceviamo dalla comunità. La gara è un pretesto divertente per creare occasioni di incontro e rafforzare l’aggregazione nella nostra città".

L'iniziativa si è avvalsa del sostegno di numerosi sponsor locali, tra cui Banca Crs, Mc Dental Team, Bcc Banca di Cherasco, Falegnameria Sales, Agricola Racconigese, Annibale Viterie, Ottica Osella, M2c Ferramenta, Marco Capello Assicurazioni, Michele Biga Geometra, Ortolandia, Ottica Ar di Luca Redigolo, Sf Assicurazioni, Centro Medico Racconigese, Kiosko e Pga Edilizia.