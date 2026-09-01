A "Ceresole in Festa" si presenta il progetto Rabastè

Domenica 6 settembre, alle ore 16.30, nell'ambito del programma di "Ceresole in Festa", il Comune di Ceresole d'Alba, in collaborazione con Turismo in Langa APS, presenterà ufficialmente Rabasté, un nuovo progetto di valorizzazione territoriale pensato per raccontare Ceresole d'Alba attraverso il suo patrimonio storico, culturale, ambientale e paesaggistico.

Rabasté nasce nell'ambito del progetto "La Tinca di Ceresole d'Alba: rafforzamento della competitività e valorizzazione della filiera locale dell'acquacoltura tradizionale", promosso dal Comune di Ceresole d'Alba nell'ambito del Programma FEAMPA 2021-2027, con il sostegno della Regione Piemonte. Il coordinamento e le attività di valorizzazione territoriale sono di Turismo in Langa APS e la ricerca fotografica di Paesaggisensibili – Alessandro Guida e Viviana Rubbo.

Il lancio del progetto rappresenta il momento centrale del pomeriggio e segna l'avvio di un percorso volto a costruire una narrazione integrata del territorio, capace di mettere in relazione memoria, identità, produzioni locali e paesaggio, coinvolgendo cittadini, visitatori e operatori del territorio.

L'iniziativa si inserisce nell'ambito del progetto "La Tinca di Ceresole d'Alba: rafforzamento della competitività e valorizzazione della filiera locale dell'acquacoltura tradizionale", promosso dal Comune di Ceresole d'Alba nell'ambito del Programma FEAMPA 2021-2027.

Il progetto nasce con l'obiettivo di rafforzare la riconoscibilità della Tinca di Ceresole d'Alba quale prodotto identitario del territorio, valorizzandone non solo la qualità agroalimentare, ma anche il profondo legame con il paesaggio delle peschiere, la tradizione dell'acquacoltura locale, la biodiversità e la storia della comunità. La tinca diventa così il filo conduttore di un racconto più ampio, capace di unire patrimonio culturale, ambiente e produzioni locali in un'esperienza di visita diffusa.

Particolare attenzione sarà dedicata alla valorizzazione del paesaggio delle peschiere, delle architetture rurali, della memoria della Battaglia di Ceresole del 1544 e delle eccellenze agroalimentari locali, con l'obiettivo di rendere il territorio sempre più riconoscibile e attrattivo attraverso strumenti di interpretazione e promozione culturale.

Il programma prenderà avvio alle ore 16.30, presso il Salone Polivalente del MUBATT, con il lancio ufficiale del progetto Rabasté e l'inaugurazione della mostra fotografica del collettivo Paesaggisensibili, che accompagnerà il pubblico in una lettura del territorio attraverso immagini, paesaggi e relazioni tra ambiente e comunità.

Alle ore 17.30 sarà proposto un educational tour dedicato alla mostra e al Museo della Battaglia (MUBATT), occasione per approfondire i contenuti del progetto e conoscere il patrimonio storico custodito dal museo.

Il pomeriggio proseguirà alle ore 18.30 con una visita guidata gratuita del centro storico di Ceresole d'Alba. Accompagnati da una guida turistica, i partecipanti scopriranno le principali emergenze storiche, artistiche e culturali del borgo, in un percorso che metterà in dialogo il patrimonio architettonico con la memoria della comunità e i temi sviluppati dal progetto.

La conclusione delle attività è prevista alle ore 19.30.

L'appuntamento costituisce il primo momento pubblico di presentazione di Rabasté e invita cittadini e visitatori a conoscere una nuova visione di Ceresole d'Alba, dove patrimonio culturale, paesaggio, tradizioni produttive e memoria storica diventano elementi di un unico racconto territoriale.

Tutte le iniziative sono gratuite e aperte al pubblico.

Il percorso proseguirà con altri due appuntamenti con ritrovo presso il Mubatt:

domenica 4 ottobre, dalle ore 10, si terrà una "Caccia al tesoro paesaggistica", percorso a piedi o in bicicletta tra peschiere, cascine e luoghi della memoria, con prove, incontri e storie per scoprire il paesaggio e le storie di Ceresole d'Alba. Info e iscrizioni su www.turismoinlanga.it.

Domenica 18 ottobre, dalle ore 17, "Abitare il piemontese" con l'attore Paolo Tibaldi, che accompagnerà il pubblico in un viaggio tra lingua piemontese, territorio e cibo nella civiltà contadina, attraverso storie e aneddoti che intrecciano memoria, identità e cultura. Per l'occasione, il MuBatt – Museo della Battaglia di Ceresole d'Alba sarà aperto in via straordinaria.

Paesaggisensibili è un osservatorio sui paesaggi contemporanei nato dalla collaborazione tra Alessandro Guida, architetto e fotografo, e Viviana Rubbo, architetta e ricercatrice indipendente. La pratica analizza le dinamiche di trasformazione del paesaggio attraverso la fotografia, intesa come linguaggio narrativo e metodo di coinvolgimento delle comunità locali. Tra i progetti più significativi: Report from the Edge, Viva l', Malmö – Landscapes in Transition, SeiMilano, Il lato umano del cantiere, Attraverso le Alpi, Habit.a e Arcipelago Italia.

Per ulteriori info: Email: info@comune.ceresoledalba.cn.it