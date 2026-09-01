Bisalta Vita, grazie al sostegno di Banca di Boves: ancora tante proposte per viaggiare insieme nel 2026!

Il calendario 2026 di Bisalta Vita propone ancora interessanti occasioni di viaggio e soggiorno. Sono infatti ancora disponibili alcune iniziative, pensate per coniugare cultura, relax e tradizione.

Le proposte sono aperte a tutti, con uno sconto molto interessante per chi è Socio di Bisalta Vita.

Tra le idee in programma, spicca Milano e la Pinacoteca di Brera, un appuntamento dedicato agli amanti dell’arte e della cultura, alla scoperta di uno dei più importanti musei italiani.

Per chi invece desidera qualche giorno di relax al mare, è ancora possibile aderire al soggiorno marino a Loano, una piacevole occasione per trascorrere del tempo in compagnia in una delle località più conosciute della Riviera ligure.

L’ultima proposta, per chiudere in bellezza il 2026, è invece dedicata al periodo dell’Immacolata e porta i partecipanti alla scoperta della Romagna tra presepi di sabbia e sull’acqua. Un viaggio dal sapore natalizio, tra suggestive ambientazioni, tradizioni e atmosfere tipiche delle festività.

I posti disponibili sono limitati, pertanto Bisalta Vita invita a prenotare al più presto per non perdere l’opportunità di partecipare alle iniziative a presti davvero vantaggiosi!

Per conoscere nel dettaglio programmi, date e modalità di partecipazione è possibile consultare i siti www.bisaltavita.it e www.bancadiboves.it, oppure rivolgersi alle filiali della Banca di Boves.

È inoltre possibile contattare Bisalta Vita al numero 0171 380117 per richiedere e ritirare il programma cartaceo.

Per le prenotazioni è necessario rivolgersi all’agenzia referente.

In qualità di Socio Fondatore di Bisalta Vita, la Banca di Boves conferma anche in questa occasione il proprio impegno nel sostenere iniziative culturali, ricreative e di aggregazione, contribuendo a generare valore umano, favorire la partecipazione e promuovere la crescita della comunità e del territorio.