Douja d’Or, l’Asti Docg alza i calici: dieci giorni tra bollicine, cocktail e degustazioni

Il Consorzio Asti Docg saluta l'estate alzando i calici per la 60^ Douja d'Or, la storica rassegna enologica che dall'11 al 20 settembre torna ad animare il centro di Asti con dieci giorni di degustazioni, masterclass e abbinamenti gastronomici. Presentata oggi a Milano, allo Spazio 21, l'edizione 2026 vedrà l'ente consortile piemontese fare squadra con il Consorzio del Vermouth di Torino IGP per un programma di appuntamenti ospitati nel cortile di Palazzo Ottolenghi (Corso Vittorio Alfieri).

Ad aprire il calendario del Consorzio Asti Docg, domenica 13 settembre alle 19, sarà "I colori dell'Asti DOCG", un viaggio alla scoperta delle diverse sfumature della denominazione spumantistica più antica d'Italia attraverso la degustazione di quattro vini, accompagnati da proposte di pasticceria dolce e salata. Martedì 15 settembre, sempre alle 19, sarà invece la volta di "Dietro le quinte di Asti Vibes", appuntamento dedicato all'omonimo nuovo cocktail nato dall'incontro tra Asti Spumante e Vermouth di Torino. A chiudere il programma, venerdì 18 settembre alle 19 sarà "Aroma Battle: Team Moscato d'Asti vs Team Brachetto d'Acqui!", l'originale degustazione rivolta agli under 25, chiamati a mettere alla prova olfatto e palato e a confrontare due espressioni simbolo della viticoltura regionale.

Alla Douja d'Or ci sarà spazio anche per lo sport: dall'11 al 13 settembre, nel cortile del Diavolo Rosso, sarà esposto il trofeo delle ATP Finals di Torino. Per tutta la durata della manifestazione sarà inoltre possibile degustare il Moscato d'Asti e l'Asti Spumante sia in purezza sia in miscelazione.

Tra gli appuntamenti di settembre sostenuti dal Consorzio anche il Palio di Asti, in programma domenica 6 settembre, la storica corsa di origine medievale che vede sfidarsi i fantini in Piazza Alfieri. Per l'occasione, nella lounge riservata di Palazzo della Provincia, Asti Spumante e Moscato d'Asti saranno serviti in purezza, insieme ad Asti Vibes. Il giorno precedente, sabato 5 settembre, l'Ape Glam del Consorzio farà invece tappa a Racconigi, in provincia di Cuneo, per l'HummingFields Festival, l'esperienza musicale elettronica immersiva con 12 ore di musica live, quattro palchi tematici e una line-up di artisti internazionali.

L'accesso agli spazi di Palazzo Ottolenghi è libero, consumazioni ed eventi dedicati sono a pagamento.