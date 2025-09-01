A Fossano un settembre ricchissimo di eventi: gli appuntamenti di piazza presentati stamane in Comune [FOTO E VIDEO]

Ricco parterre di ospiti stamane in municipio a Fossano in occasione dell’ormai classica conferenza di presentazione degli appuntamenti in programma a settembre. Un calendario sempre più fitto di eventi con una programmazione che abbraccerà quattro fine settimana.

Si inizia sabato 6 con “Cresco con te. Primi passi nei nidi della cultura e del benessere”: appuntamento a cura della biblioteca che si terrà in piazza d’Armi con una serie di attività, laboratori, incontri e letture per bimbi da 0 a 6 anni, dalle 10 alle 17. Una proiezione per tutti, col film a cartoni animati “Dumbo”, è poi in programma alle 20.30. Il progetto è stato promosso per l’occasione dall’assessore alla Cultura e alle Manifestazioni Daniela Rattalino.

Sempre il 6, ma alle ore 21, si terrà l’ormai tradizionale evento gratuito di “Notte delle torri”. Il ritrovo è in piazza Castello (in caso di maltempo al Foro Boario di piazza Dompé) dove gli appassionati di due ruote e non solo sono invitati a una serata pensata per salutare la stagione estiva con musica, animazioni e spettacolo. L’evento sarà curato a cura di MM SMDj. Nel mezzo si canterà e si ballerà con l’ABCD Band e il suo speciale hyper show. L’appuntamento sarà presentato dall’organizzatore Mario Piccioni.

Venerdì 5, sabato 6 e domenica 7 settembre saranno i giorni dello "Sbaracco", i saldi dei saldi proposti da Ascom Fossano e dai negozi fossanesi che vendono abbigliamento, ma anche accessori, scarpe, profumi e prodotti di bellezza. A presentarli questa mattina il presidente dell’associazione di categoria Mauro Giaccardi. Come nelle passate edizioni la merce sarà esposta sotto i portici di via Roma. I bar aderiranno proponendo menù scontati “ad hoc”.

Venerdì 13 e sabato 14 settembre invece saranno i giorni di “Sport in piazza”, apprezzata manifestazione rivolta ai ragazzi dai 6 ai 14 anni. L’evento si terrà nel parco cittadino di via Roma dalle ore 9 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 17.30.

In concomitanza un altrettanto gradito appuntamento: parliamo del “Motofestival Fossano” curato dal Moto Club Fossano del presidente Gianni Mina, sodalizio che quest’anno compie 30 anni di fondazione. L’appuntamento rivolto agli amanti delle due ruote si terrà in piazza Diaz, per entrambi i giorni, dalle 8.30. Il “Motofestival” riguarderà non solo l’esposizione di auto e moto storiche (ad opera di Flavio Mellano), ma anche breefing con istruttori qualificati e passeggiate educative su strade bianche e asfaltate: un modo per fare prevenzione rispetto e contrastare i troppi incidenti che si verificano annualmente. Altro motivo di interesse, il lancio dei paracadutisti in piazza Diaz, dopo la classica benedizione.

Sempre sabato 13 settembre è poi in calendario la prima edizione della corsa podistica “Run 32”, promossa dal 32° Reggimento Genio Guastatori e aperta a tutti. L’evento sportivo si terrà su un circuito cittadino di 6 km delineato anche grazie alla collaborazione dell’Atletica Fossano 75 e dei promotori della Strafossan. Il ricavato sarà devoluto in beneficenza alla Fondazione Veronesi e a diversi centri di aiuto per bambini.

In ultimo, in piazza Diaz, domenica 28 settembre, il “Motormons 2025", un evento di “mototerapia” organizzato dal “Mons” (Divina Provvidenza Monsignor Signori), associazione che opera a sostegno delle persone disabili. Una novità assoluta a Fossano, che collegherà il mondo delle moto al tema dell’inclusività. In programma due spettacoli: uno alle ore 14.30 e uno alle 16.30. Si raccomanda al pubblico di presentarsi in anticipo rispetto all’inizio degli eventi.

L’incontro di presentazione ha visto la partecipazione di Gabriella Giordano, neopresidente dell’Atl del Cuneese, che si è congratulata per i molti appuntamenti programmati in città nel periodo settembrino. Tra gli intervenuti di giornata, il senatore Giorgio Maria Bergesio, il presidente della Fondazione CRF Giancarlo Fruttero, l’assessore comunale allo Sport Danilo Toti e la presidente del Consiglio comunale Simona Giaccardi.

Dal primo cittadino Dario Tallone parole di "ringraziamento alle forze dell’ordine, impegnate nei servizi finalizzati a garantire la sicurezza di questi eventi". Un grazie rivolto in particolare al comandante del 32° Reggimento Pasquale Soprano, a quello del corpo di Polizia Locale Giacomo Cuniberti e della della locale Compagnia Carabinieri Alessandro Cantarella, al responsabile coordinatore della Protezione Civile Paolo Cavallo e "a tutti i volontari che con dedizione si rendono utili alla comunità".

LE INTERVISTE