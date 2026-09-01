A spasso con Juliette Colbert: al WiMu i bambini scoprono il castello di Barolo insieme alla Marchesa

Per conoscere una Marchesa vissuta nell'Ottocento si può aprire un libro di storia. Oppure incontrarla nelle stanze del suo castello e lasciare che sia lei a raccontare com'era viverci. Domenica 13 settembre, alle 15.30, al WiMu – Museo del Vino a Barolo torna "A spasso con la Marchesa", la visita teatralizzata che accompagna i bambini alla scoperta del Castello Falletti attraverso il personaggio di Juliette Colbert.

Ad accogliere i più piccoli sarà proprio la Marchesa, interpretata da un'animatrice in costume, che accompagnerà il gruppo attraverso il piano nobile del Castello. Stanze e ambienti diventeranno lo scenario di un racconto costruito tra curiosità, aneddoti e piccoli dettagli della vita di corte, facendo entrare i partecipanti nell'atmosfera dell'Ottocento.

La visita è pensata come un dialogo con i bambini: non soltanto una storia da ascoltare, quindi, ma un incontro nel quale il personaggio della Marchesa diventa il tramite per avvicinarsi al passato e scoprire il Castello con un linguaggio adatto ai più giovani.

L'appuntamento del 13 settembre si inserisce nel calendario de "Il WiMu delle famiglie", l'iniziativa che ogni seconda domenica del mese dedica uno spazio specifico alle attività per bambini e famiglie all'interno del Museo del Vino.

IL GIOCAMUSEO PER ESPLORARE IL WIMU GIOCANDO

L'esperienza dedicata ai più piccoli potrà continuare durante l'intera giornata con il Giocamuseo, il kit interattivo ideato per accompagnare i bambini alla scoperta del percorso espositivo progettato da François Confino. Quiz, giochi, indizi e attività narrative trasformano la visita in un'esplorazione attiva del museo. Dalla terrazza panoramica affacciata sui paesaggi vitivinicoli patrimonio Unesco agli ambienti storici del Castello, il Giocamuseo propone ai più giovani un percorso tra vino, arte, storia e territorio.

"Con ‘A spasso con la Marchesa’ vogliamo avvicinare i bambini alla storia attraverso un incontro capace di stimolare curiosità e immaginazione. Il racconto teatralizzato permette loro di scoprire il Castello in maniera coinvolgente, trasformando gli ambienti storici in luoghi da esplorare e le vicende del passato in qualcosa di più vicino e comprensibile", spiega Liliana Allena, presidente della Barolo & Castles Foundation.

INFORMAZIONI E PRENOTAZIONI

La visita "A spasso con la Marchesa", consigliata per bambini dai 6 ai 10 anni, avrà una durata di circa 40-45 minuti. Il costo dell'attività è di 5 euro, a cui si aggiunge il biglietto di ingresso per i bambini secondo le tariffe ordinarie del museo. I genitori potranno visitare autonomamente il WiMu al costo ridotto di 7 euro anziché 9. Per tutta la giornata sarà inoltre possibile acquistare il pacchetto Giocamuseo al costo di 18 euro per due adulti e un bambino oppure 21 euro per due adulti e due bambini. La prenotazione è fortemente consigliata telefonando allo0173 386697 oppure scrivendo a info@wimubarolo.it.