Dalla Granfondo al dj set con Gabry Ponte: Mondovì presenta gli eventi di settembre, ricordando "Talu" Costamagna

Diciassette date del Festival Movì, sei appuntamenti con l’associazione La Funicolare, 21 eventi culturali e 16 concerti. Questi i numeri degli eventi che hanno accompagnato la Città di Mondovì da maggio ad agosto.



Sono stati 112.761 i passaggi da maggio al 31 agosto, sulla funicolare, 3000 in meno rispetto al 2024, numeri influenzati anche dalla chiusura per la manutenzione dell’impianto.



"Tra gli eventi di settembre ci attendono, tra gli altri, il Raduno Regionale degli A.I.B. – ha evidenziato il sindaco Luca Robaldo – e, il 7 settembre, i 25 anni dell’Avis, che per l’occasione ha scelto di donare un monumento dedicato al dono. Con questa iniziativa vogliamo intitolare l’area di via Durando a tutte le associazioni che rendono la nostra comunità più solidale e coesa. In appena una settimana Mondovì ospiterà sia la festa dell’Avis sia il Raduno Regionale dell’A.I.B. Piemonte, a testimonianza di un tessuto associativo locale quantomai sano e robusto. Sarà un vero e proprio regalo alla nostra città, che il 13 e 14 settembre accoglierà migliaia di divise arancioni riunite per il raduno regionale del Corpo, al quale rinnoviamo il nostro sentito ringraziamento per il prezioso intervento che stanno svolgendo a favore della comunità".



“Abbiamo raccolto i dati di tutti gli eventi - ha aggiunto l’assessore alle manifestazioni, Alessandro Terreno - quelli di MoVi, ma anche quelli dell’associazione La Funicolare che, con il presidente Mattia Germone, continua a lavorare e a portare gente nel centro storico e poi tutti gli eventi culturali. Il settembre che ci apprestiamo a vivere porterà eventi importanti a livello organizzativo”.



IL PROGRAMMA



Domenica 7 settembre “La notte dei fuochi”



Dal 12 al 14 settembre il Festival Illustrada



Dal 12 al 14 settembre Raduno Regionale degli AIB



Sabato 14 settembre Sport in Piazza in piazza Monteregale dalle 13.30



Sabato 27 e domenica 28 settembre Campionati Italiani di società allievi e allieve, alla pista di atletica del Beila



Dal 19 al 21 settembre la Granfondo Alpi del Mare

VENERDÌ - MUSIC RUN

ore 12 con l’allestimento Piaza Area Expo

dalle ore 15 ritiro pacchi gara Music Run

ore 18 benvenuto di Luca Robaldo e Paolo Bruno

ore 19,30 la MUSIC RUN

ore 20,30 spettacolo freestyle

ore 21,30 concerto in Piazza con the Beat Circus

serata street food e B.O.P. birra party



SABATO

ore 9 apertura del Villaggio Expo

ore 9 apertura consegna petorali e pacchi gara

Granfondo e Cicloturistica

ore 11 Gimkana per bambini

street food permanente con prodotti locali

ore 15 sfilata autorità e presentazione team e sponsor partner

ore 21 We Love 2000 - spettacoli e concert



DOMENICA

dalle ore 7 alle ore 9 consegna pacchi gara

Granfondo e Cicloturistica

• ore 9,30 partenza Granfondo Alpi del Mare

• ore 10,30 partenza Cicloturistica

• ore 12,30 pasta party

• ore 14,30 premiazioni e arrivederci

• ore 19,30 cena Gran Galà



Sabato 27 settembre Gabry Ponte Concerto nei Giardini del Belvedere



“Un grande evento che non usufruirà di soldi pubblici - ha concluso Terreno -. Grazie a un lavoro di squadra portiamo un livello di eventi importante in Città. L’evento sta andando verso il sold out per questioni di capienza, ma ci sono ancora biglietti disponibili. La serata sarà aperta in collaborazione con la collaborazione dei dj locali. Non sarà un concerto come a San Siro, anche perché la location ha dei limiti che devono essere rispettati”.

Eventi nel Cebano-Monregalese



Nel corso della conferenza sono stati presentati anche gli eventi che si svolgeranno a settembre nei comuni limitrofi:



La Fiera del Santuario di Vicoforte dal 6 al 9 settembre;

La festa dell’Uva e del Vino a Bastia Mondovì domenica 14 settembre;

La Mostra del Fungo dal 20 al 21 settembre e gli eventi Cebani;

La Festa dell’Addolorata “La tradizione siamo noi” a Villanova Mondovì sabato 20 e domenica 21 settembre con appuntamenti gastronomici e culturali.





“Percepisco un grande entusiasmo sul territorio e grande vivacità - ha commentato Gabriella Giordano, presidente dell'ATL del Cuneese - dobbiamo far cadere i campanilismi e Mondovì è un esempio straordinario di come si possa fare rete sul territorio".



Il ricordo di Talu



L'amministrazione e in particolare l'assessore Terreno hanno voluto ricordare con affetto Guido Costamagna, "Talu", recentemente scomparso, storico fonico monregalese.

"La sua perdita ci ha lasciati senza parole - ha detto Terreno - una delle sedie vuote oggi è la sua. Lo ricordiamo oggi con affetto e proporremo delle iniziative in sua memoria".

A queste parole è seguito il lungo e caloroso applauso dei presenti.