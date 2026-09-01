Lavori per il nuovo elettrodotto tra Pian della Regina e Pian del Re: chiuso temporaneamente il sentiero

Da lunedì 31 agosto sono iniziati i lavori per la realizzazione della linea elettrica di media tensione tra Pian della Regina e Pian del Re, nel territorio comunale di Crissolo: consentiranno di portare l’energia elettrica al Pian del Re, che fino a oggi ne era sprovvisto.

L’opera prevede attività di interramento e canalizzazione ed è realizzata dalla società Conexus S.p.A. per conto di E-Distribuzione. Per consentire lo svolgimento dei lavori in condizioni di sicurezza, il Comune ha disposto, con l’ordinanza n. 28/2026, il divieto temporaneo di transito pedonale sul sentiero: la chiusura è prevista dalle ore 8 di lunedì 31 agosto fino alle ore 19 di venerdì 13 novembre 2026 e, in ogni caso, fino al completamento dei lavori e al ripristino delle condizioni di sicurezza. Restano esclusi dal divieto solamente gli addetti ai lavori, le persone autorizzate e i mezzi o il personale impegnati in attività di soccorso ed emergenza.

Apposita segnaletica è stata collocata su transenne in prossimità delle estremità del tratto interessato. Chiunque voglia raggiungere Pian del Re a piedi potrà comunque farlo avvalendosi, per tutto il periodo in cui il cantiere sarà aperto, della strada provinciale soprastante. Il rispetto del divieto sarà oggetto di controllo da parte degli organi competenti ed eventuali trasgressori saranno sanzionati secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

La nuova infrastruttura permetterà al Comune di migliorare la gestione del parcheggio e delle strutture di proprietà pubblica presenti nell’area e garantirà allo stesso tempo l’alimentazione degli edifici di proprietà degli altri soggetti che hanno partecipato alla realizzazione dell’intervento.

Il costo complessivo dell’opera è di circa 40 mila euro ed è sostenuto dal Comune di Crissolo, dall’Ente di gestione delle Aree protette del Monviso, dal Rifugio Albergo Pian del Re e dalla Parrocchia Sant’Andrea Apostolo di Bra, soggetti che potranno usufruire in futuro della nuova linea elettrica.