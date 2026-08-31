Lavori in corso per la ciclopedonale tra l'Oltregesso e Cuneo: sarà più larga e sicura

Dopo l’approvazione del progetto di fattibilità e del progetto esecutivo e dopo l'affidamento dei lavori alla Edilscavi srl di Cuneo, sono iniziati nei giorni scorsi gli attesi lavori per l’ampliamento e la messa in sicurezza del percorso ciclopedonale che costeggia la rotatoria di via Circonvallazione Nord, all’altezza dell’ex Mercato delle Uve, nel tratto che collega via Chiarva al ponte sul fiume Gesso.

L’intervento nasce in risposta alle richieste avanzate dal Comitato di frazione di Borgo San Giuseppe.

Su questi lavori era nato un acceso siparietto (scontro) a distanza in seno alla maggioranza consiliare. LEGGI QUI

Una querelle letta come evidente segno di nervosismo e tensione in seno alla maggioranza e in particolare tra Partito Democratico e Centro per Cuneo, sempre più distanti anche in prospettiva "elezioni 2026".

Ma torniamo ai lavori, che dovrebbero chiudersi in un paio di settimane.

Da tempo era stata evidenziata la necessità di intervenire su quello che rappresenta l’unico collegamento ciclopedonale tra l’altipiano cittadino e l’Oltregesso.

Il percorso è infatti utilizzato quotidianamente da numerosi pedoni e ciclisti sia per gli spostamenti casa-lavoro sia per il tempo libero, ma presentava criticità legate alla sicurezza e agli spazi ridotti.

Ora si sta lavorando per ampliarlo e per realizzare una staccionata in legno a protezione del tracciato; si procederà con la sostituzione e ricollocazione di alcuni alberi ammalorati che interferiscono con il passaggio e la completa ripavimentazione della ciclopedonale.

L’intervento comprenderà anche la pavimentazione del percorso pedonale sul lato opposto della rotatoria di via Circonvallazione Nord, tra l’attraversamento pedonale dell’ex Mercato delle Uve e viale Vecchia Stazione, oltre alla realizzazione di un raccordo tra l’attraversamento pedonale di corso Marconi e il parcheggio dell’ex Mercato delle Uve, migliorando così la continuità dei collegamenti pedonali dell’area.

L’appalto ha un valore complessivo di 60mila euro, finanziato con fondi già stanziati nel bilancio comunale sul capitolo dedicato al completamento e alla messa in sicurezza delle piste ciclabili.