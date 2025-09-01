 / Attualità

Attualità | 01 settembre 2025, 13:16

Maltempo, Arpa conferma l’allerta gialla su tutto il Piemonte. Escluse soltanto Pianura cuneese e Valle Tanaro

Primo livello di rischio idrogeologico nelle valli Po, Varaita, Maira, Stura, Belbo e Bormida. Migliora da domani mattina

Attesi temporali forti anche sulle valli Belbo e Bormida

"Oggi il Piemonte sarà interessato dall'avvicinamento e dal successivo transito di una saccatura che convoglierà flussi umidi da sudovest in quota, unitamente ad aria fresca instabile e a una convergenza nei bassi strati atmosferici. Pertanto sono attese piogge diffuse, molto forti sul settore appenninico e sul Verbano, forti sul Piemonte orientale e nordoccidentale, deboli o moderate altrove".

E’ quanto prevede l’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale (Arpa) con il bollettino col quale ha confermato per la giornata di oggi, lunedì 1° settembre, l’allerta gialla per rischio idrogeologico già diramata ieri.

La previsione contempla possibili locali allagamenti, cadute alberi e isolati fenomeni di versante con riguardo all’intera regione, con le sole eccezioni delle zone denominate come M (Pianura Cuneese) ed F (valle Tanaro), mentre nella nostra provincia sono interessate le valli Po, Varaita, Maira, Stura, Belbo e Bormida.

Miglioramento domani mattina, con instabilità pomeridiana sul settore nord.

