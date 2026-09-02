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Atletica | 02 settembre 2026, 09:14

ATLETICA / Daisy Osakue ospite a Cuneo per il Memorial Duilio Del Prete

Domenica 6 settembre al campo Walter Merlo una giornata tra sport, cinema e memoria, per ricordare l’ex atleta dell’Atletica Cuneo e noto attore di “Amici miei”

Daisy Osakue

Daisy Osakue

Dalla pista di atletica al cinema: è il filo conduttore del Memorial Duilio Del Prete, in programma domenica 6 settembre, dalle 14, al campo Walter Merlo di corso Francia 30 a Cuneo.

Del Prete, noto soprattutto per la sua carriera di attore e per il film Amici miei, fu infatti anche atleta dell'Atletica Cuneo. La manifestazione vuole ricordarne la figura e il legame con lo sport cuneese.

Ospite speciale dell'appuntamento sarà Daisy Osakue, primatista italiana del lancio del disco. Una giornata dedicata dunque alla memoria, ma anche alla promozione dell'atletica e alla valorizzazione della storia sportiva della città.

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