ATLETICA / Daisy Osakue ospite a Cuneo per il Memorial Duilio Del Prete

Dalla pista di atletica al cinema: è il filo conduttore del Memorial Duilio Del Prete, in programma domenica 6 settembre, dalle 14, al campo Walter Merlo di corso Francia 30 a Cuneo.

Del Prete, noto soprattutto per la sua carriera di attore e per il film Amici miei, fu infatti anche atleta dell'Atletica Cuneo. La manifestazione vuole ricordarne la figura e il legame con lo sport cuneese.

Ospite speciale dell'appuntamento sarà Daisy Osakue, primatista italiana del lancio del disco. Una giornata dedicata dunque alla memoria, ma anche alla promozione dell'atletica e alla valorizzazione della storia sportiva della città.