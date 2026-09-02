“Qui a Fossano siamo tutti Carabinieri”: la sezione Chiaffredo Bergia celebra 100 anni [FOTO E VIDEO]

“Qui a Fossano siamo tutti Carabinieri”: ha affermato il sindaco Dario Tallone, a simboleggiare l’importanza del ruolo operativo della grande schiera dei militari dell’Arma che ha ricoperto e ricopre ancora sul suolo della Città degli Acaja, a maggior ragione quando si parla di centenario dell’Anc (Associazione nazionale Carabinieri).

Sabato 12 settembre ricorrerà infatti la festa dei 100 anni della sezione fossanese Chiaffredo Bergia dei Carabinieri in Congedo di Fossano.

L’evento, che sarà in grande stile e durerà dalla mattinata sino al tardo pomeriggio nel cuore della città, è stato presentato ieri (martedì 1 settembre) in conferenza stampa nella Sala Rossa del Comune.

Tra i numeri elencati dal primo cittadino, basti anche pensare che “dalla Caserma Dalla Chiesa sono passati oltre 100mila carabinieri ausiliari, lo siamo stati anche io e il senatore Giorgio Maria Bergesio. Carabiniere è anche stato il marito della vice sindaca Donatella Rattalino e poi l’ex presidente dei Carabinieri in Congedo Pietro Cuzzilla, papà del nostro assessore alle Politiche socio-assistenziali e Pari Opportunità Cinzia Cuzzilla.

Ringrazio poi il presidente dei Carabinieri in Congedio Giorgio Vignolo per rendere possibile l’evento del centenario, il servizio prestato dall’ex comandante Alessandro Cantarella ora a Udine e di quello del neocapitano Alessia Penge, che sicuramente presterà con impegno e risultati. Senza dimenticare il luogotenente Pietro Canu anche qui presente per l’occasione”.

Tra le presenze di giornata, oltre al presidente dell’Anc Carabinieri in Congedo Giorgio Vignolo, che ha evidenziato “il lungo corso storico e tantissimi Carabinieri in Congedo che hanno fatto parte dell’associazione”, anche il neo capitano Alessia Penge che ha elogiato “una manifestazione che renderà onore alla longevità dell’Anc sezione di Fossano”.

Per la prima volta in assoluto, seduta al tavolo delle conferenze in Comune la madrina dei Carabinieri Graziella Dalmasso. La prima rappresentante ha assunto il ruolo da molto tempo, entrando precedentemente come socia dell’Arma, a partire dal 1990. La signora Dalmasso sarà anche tra le protagoniste della festa del centenario.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE DI SABATO 12 SETTEMBRE

Alle 9.45 il ritrovo degli invitati – soci nella sede sociale (Cascina Sacerdote) in via Oriana Fallaci, 2 a Fossano.

Alle 10 inizio della celebrazione, intervento delle autorità civili e militari, intitolazione del salone della sede al luogotenente Mario D’Orfeo, con apposizione di una targa ricordo.

Alle 12 il ritrovo al monumento dei Caduti. Seguiranno, a ruota, il corteo con accompagnamento della banda Arrigo Boito per via Roma fino in piazza Castello e l’esposizione dei mezzi storici a cura del G.A.S.A. (Gruppo Automezzi Storici dell’Arma) di Canale d’Alba, sempre su piazza Castello. Verranno inoltre eseguiti dei brani musicali e avverrà l’esibizione degli sbandieratori Principi d’Acaja.

Alle 13.30 il pranzo sociale (dal costo di 30 euro a persona per i partecipanti).

Alle 18.30 la celebrazione liturgica in Concattedrale Santa Maria e Giovenale, da parte del vescovo Piero Delbosco e del cappellano militare dell’Arma don Diego Maritano.

Alle 21, sempre in Concrattedale, l’atteso “Concerto dei Cori”, con la partecipazione del gruppo fossanese Ensemble vocale Vox Cordis, il Coro Cai Albino Bonavita e il gruppo Corale Eiminal, in una serata di musica e armonia per celebrare il centenario dell’Arma, il loro servizio e la vicinanza alla comunità.