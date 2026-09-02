Dodici cavalli sequestrati e affidati alla fondazione della nipote di Berlusconi ad Angera

Dodici cavalli in condizioni di grave denutrizione sono stati sequestrati a Bubbio, in provincia di Asti, e affidati in custodia giudiziaria a Fondazione Islander ETS che nei giorni scorsi ha provveduto al loro recupero e trasferimento presso la propria struttura ad Angera, la cui presidente è Nicole Berlusconi, nipote di Silvio Berlusconi.

La situazione era stata segnalata alle autorità dalla Fondazione nel mese di agosto, a seguito di informazioni e documentazione ricevute sulle condizioni degli animali.

Dopo gli accertamenti effettuati dalle autorità competenti, è stato disposto il sequestro dei cavalli e il loro affidamento alla Fondazione. Al momento del recupero, i dodici equidi presentavano condizioni di forte denutrizione, evidente perdita di massa corporea e muscolare e, in alcuni casi, condizioni dei piedi che richiedono interventi e cure specifiche.

Gli animali saranno ora sottoposti a un percorso individuale di valutazione e recupero che comprenderà, in base alle necessità di ciascun soggetto, visite veterinarie, accertamenti diagnostici, programmi alimentari graduali e specifici, pareggi e ulteriori terapie e trattamenti necessari.

«Il sequestro non rappresenta la conclusione di un intervento, ma l’inizio della parte più impegnativa: il recupero. Oggi abbiamo dodici cavalli di cui siamo responsabili e il nostro obiettivo è restituire a ciascuno di loro condizioni di salute, benessere e dignità. Serviranno tempo, cure e importanti risorse economiche, ma faremo tutto ciò che sarà necessario per rimetterli nelle condizioni psico-fisiche ottimali», dichiara Nicole Berlusconi, presidente di Fondazione Islander ETS.

Fondazione Islander desidera rivolgere «un particolare ringraziamento ai Carabinieri Forestali di Asti e all’ASL di competenza per l’intervento e per l’attività svolta a tutela degli animali. La collaborazione tra autorità, servizi veterinari e realtà concretamente impegnate sul territorio è fondamentale per riuscire a intervenire nelle situazioni di grave difficoltà e garantire agli animali una possibilità concreta di recupero. La Fondazione ringrazia, inoltre, il team di Fercavalli Trasporti, che ancora una volta è stato al nostro fianco con grande disponibilità e professionalità» si legge nella nota.

RACCOLTA FONDI E ADOZIONI A DISTANZA

Per sostenere le spese necessarie al recupero dei dodici cavalli, Fondazione Islander ETS ha avviato una raccolta fondi straordinaria. Sarà, inoltre, possibile adottare a distanza uno dei cavalli contribuendo al suo mantenimento, alle cure veterinarie e al percorso di recupero. Nei prossimi giorni la Fondazione presenterà individualmente i dodici cavalli attraverso i propri canali, raccontandone le condizioni iniziali e documentandone nel tempo il percorso di recupero. «Dodici cavalli non sono un numero: sono dodici vite che oggi hanno finalmente la possibilità di ricominciare».



FONDAZIONE ISLANDER ETS

Fondazione Islander ETS opera per la tutela e il benessere degli equidi, intervenendo in situazioni di maltrattamento, incuria e abbandono, collaborando con le Autorità nelle attività di recupero e assumendo, quando disposto, la custodia giudiziaria degli animali. La Fondazione si occupa del recupero fisico e comportamentale dei cavalli e, quando possibile e compatibilmente con la loro situazione giuridica, del loro successivo percorso verso una nuova sistemazione. Per sostenere il recupero dei 12 cavalli:

Raccolta fondi: www.progettoislander.it Adozioni a distanza: adozioni@progettoislander.it