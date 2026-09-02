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Cronaca | 02 settembre 2026, 07:30

Dodici cavalli sequestrati e affidati alla fondazione della nipote di Berlusconi ad Angera

Gli animali, molto provati, sono finiti sotto sequestro in provincia di Asti e ora sono sotto la custodia della Fondazione Islander, guidata da Nicole Berlusconi: «Il nostro obiettivo è restituire a ciascuno di loro condizioni di salute, benessere e dignità». Aperta una raccolta fondi

Uno dei cavalli affidati alla Fondazione Lisander di Angera

Uno dei cavalli affidati alla Fondazione Lisander di Angera

Dodici cavalli in condizioni di grave denutrizione sono stati sequestrati a Bubbio, in provincia di Asti, e affidati in custodia giudiziaria a Fondazione Islander ETS che nei giorni scorsi ha provveduto al loro recupero e trasferimento presso la propria struttura ad Angera, la cui presidente è Nicole Berlusconi,  nipote di Silvio Berlusconi

La situazione era stata segnalata alle autorità dalla Fondazione nel mese di agosto, a seguito di informazioni e documentazione ricevute sulle condizioni degli animali. 

Dopo gli accertamenti effettuati dalle autorità competenti, è stato disposto il sequestro dei cavalli e il loro affidamento alla Fondazione. Al momento del recupero, i dodici equidi presentavano condizioni di forte denutrizione, evidente perdita di massa corporea e muscolare e, in alcuni casi, condizioni dei piedi che richiedono interventi e cure specifiche. 

Gli animali saranno ora sottoposti a un percorso individuale di valutazione e recupero che comprenderà, in base alle necessità di ciascun soggetto, visite veterinarie, accertamenti diagnostici, programmi alimentari graduali e specifici, pareggi e ulteriori terapie e trattamenti necessari. 

«Il sequestro non rappresenta la conclusione di un intervento, ma l’inizio della parte più impegnativa: il recupero. Oggi abbiamo dodici cavalli di cui siamo responsabili e il nostro obiettivo è restituire a ciascuno di loro condizioni di salute, benessere e dignità. Serviranno tempo, cure e importanti risorse economiche, ma faremo tutto ciò che sarà necessario per rimetterli nelle condizioni psico-fisiche ottimali», dichiara Nicole Berlusconi, presidente di Fondazione Islander ETS

Fondazione Islander desidera rivolgere «un particolare ringraziamento ai Carabinieri Forestali di Asti e all’ASL di competenza per l’intervento e per l’attività svolta a tutela degli animali. La collaborazione tra autorità, servizi veterinari e realtà concretamente impegnate sul territorio è fondamentale per riuscire a intervenire nelle situazioni di grave difficoltà e garantire agli animali una possibilità concreta di recupero. La Fondazione ringrazia, inoltre, il team di Fercavalli Trasporti, che ancora una volta è stato al nostro fianco con grande disponibilità e professionalità» si legge nella nota. 

RACCOLTA FONDI E ADOZIONI A DISTANZA
 Per sostenere le spese necessarie al recupero dei dodici cavalli, Fondazione Islander ETS ha avviato una raccolta fondi straordinaria. Sarà, inoltre, possibile adottare a distanza uno dei cavalli contribuendo al suo mantenimento, alle cure veterinarie e al percorso di recupero. Nei prossimi giorni la Fondazione presenterà individualmente i dodici cavalli attraverso i propri canali, raccontandone le condizioni iniziali e documentandone nel tempo il percorso di recupero. «Dodici cavalli non sono un numero: sono dodici vite che oggi hanno finalmente la possibilità di ricominciare». 

FONDAZIONE ISLANDER ETS 
Fondazione Islander ETS opera per la tutela e il benessere degli equidi, intervenendo in situazioni di maltrattamento, incuria e abbandono, collaborando con le Autorità nelle attività di recupero e assumendo, quando disposto, la custodia giudiziaria degli animali. La Fondazione si occupa del recupero fisico e comportamentale dei cavalli e, quando possibile e compatibilmente con la loro situazione giuridica, del loro successivo percorso verso una nuova sistemazione. Per sostenere il recupero dei 12 cavalli: 

Raccolta fondi: www.progettoislander.it Adozioni a distanza: adozioni@progettoislander.it

Redazione

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