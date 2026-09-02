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Cronaca | 02 settembre 2026, 08:35

Incidente sulla statale 231 a Ronchi: due auto coinvolte, una finisce ribaltata in un campo

Violento impatto questa mattina nei pressi del Consorzio Agrario. Sul posto 118, carabinieri e vigili del fuoco. Fortunatamente non risultano feriti gravi

Incidente sulla statale 231 a Ronchi: due auto coinvolte, una finisce ribaltata in un campo

Incidente stradale nella mattinata di oggi, mercoledì 2 settembre, sulla strada statale 231 di Santa Vittoria, in territorio della frazione Ronchi, nei pressi del Consorzio Agrario. Lo scontro è avvenuto poco dopo le 8 e ha coinvolto due autovetture.

Per cause ancora in fase di accertamento, una Fiat 500 e un'altra utilitaria sono entrate in collisione. A seguito del violento impatto, quest'ultima si è ribaltata, terminando la propria corsa nel campo adiacente alla carreggiata.

L'allarme ha fatto scattare l'immediato intervento dei soccorsi. Sul posto sono giunti un'ambulanza del 118 e i carabinieri, mentre i vigili del fuoco di Cuneo sono stati allertati per le operazioni di soccorso e messa in sicurezza dei veicoli e dell'area.

Fortunatamente, dalle prime informazioni, non risultano persone ferite in modo grave. Al momento dell'arrivo dei soccorritori, tutte le persone coinvolte nell'incidente erano già riuscite a uscire autonomamente dalle vetture.

Spetterà ora alle forze dell'ordine ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e accertare le cause che hanno portato al violento scontro.

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