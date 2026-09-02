Incendio in una falegnameria a Brossasco, fiamme coinvolgono il tetto del capannone

Intervento dei vigili del fuoco nella serata di ieri, martedì 1 settembre, a Brossasco, dove un incendio ha interessato la caldaia di una falegnameria, coinvolgendo anche la copertura del capannone.

L'allarme è scattato intorno alle 21. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Saluzzo, supportati dalle squadre di Busca e Venasca, impegnate nelle operazioni di spegnimento e messa in sicurezza della struttura.

Le operazioni si sono protratte per circa tre ore, fino a mezzanotte. Fortunatamente non si sono registrate persone coinvolte né feriti. L'incendio ha provocato invece danni materiali alla struttura.

Una volta domate le fiamme, i vigili del fuoco hanno proceduto con le operazioni di smassamento del materiale interessato dall'incendio e con la successiva messa in sicurezza dell'area.