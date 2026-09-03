Scuola, lezioni pomeridiane e mensa: "A Cuneo il servizio non parte a pieno regime dal primo giorno"

Riceviamo e pubblichiamo:

Acquisti Netflix e il servizio è subito attivo. Prendi in prestito un libro e puoi portarlo a casa immediatamente per leggerlo. Sottoscrivi un’assicurazione ed è attiva dal giorno e dall’ora concordata.

Hai bisogno di fare un acquisto in un negozio fisico o di fare una visita in uno studio chiuso per ferie? Dal primo giorno di riapertura potrai usufruire del servizio, con i consueti orari.

Rientri dalle ferie e riprendi a lavorare? Solito orario e nessuno pensa ad una ripartenza graduale (anche se, lo ammettiamo, sarebbe bello).

Sono affermazioni ovvie. Eppure, c’è un servizio per il quale tutto questa sembra non valere: la scuola.

Vorremmo parlare di una realtà che conosciamo direttamente, ovvero la realtà cuneese della scuola che frequentano i nostri figli, pur sapendo che non si tratta di un caso isolato.

11 maggio 2026 la Regione Piemonte pubblica il calendario scolastico 2026/2027, fissando l’inizio delle lezioni al 14 settembre; alle famiglie è stato chiesto di iscrivere i figli al servizio mensa, per l’anno scolastico entro il 30 aprile 2026; Il 27 agosto l’Istituto Comprensivo Viale Angeli di Cuneo, con le scuole primarie "Revelli" e "Rolfi", che i nostri figli frequentano, ha comunicato l’organizzazione dell’avvio dell’anno scolastico:

Lunedì 14 settembre - niente mensa e orario ridotto (8 - 13); Martedì 15 settembre – niente mensa e orario ridotto (8 - 13); Da mercoledì 16 avvio del servizio mensa e fiduciosi di poter avviare anche le lezioni pomeridiane

La motivazione è che la scuola non dispone ancora dell'organico necessario per attivare le lezioni pomeridiane.

Come è possibile che tutti gli anni si arrivi sempre alla stessa situazione?

L’inizio della scuola non è una sorpresa. Sappiamo bene che la responsabilità non ricade sulla scuola né sulla dirigente scolastica, ma possiamo davvero continuare ad accontentarci sempre di questa risposta?

Questo è un disagio che coinvolge tutti: gli insegnanti, che scoprono solo pochi giorni prima dove insegneranno; le famiglie, che dopo 13 settimane di vacanze scolastiche devono ancora una volta riorganizzare lavoro, gestione dei figli e attività.

Scuola e famiglie condividono un disservizio che si ripete sistematicamente. È arrivato il momento di chiedere che la Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il Ministro dell'Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, lavorino per individuare soluzioni concrete. Il personale docente deve essere nominato per tempo e la scuola deve garantire il proprio servizio al 100% fin dal primo giorno previsto del calendario scolastico.

C’è poi una seconda questione: il servizio mensa. Nella scuola frequentata dai nostri figli, la mensa è gestita dal Comune di Cuneo ed è erogata da un’azienda privata. L’elenco degli iscritti è disponibile, salvo forse per le classi prime, 4 mesi e mezzo prima dell’inizio delle lezioni.

Per quale ragione, allora, essendo noti con largo anticipo sia il numero degli iscritti al servizio sia la data di inizio lezioni, il servizio non è operativo fin dal primo giorno di scuola? Neppure per gli alunni che hanno scelto il tempo pieno?

Da quanto ci è stato riferito in merito, la responsabilità sembrerebbe essere del soggetto che gestisce il servizio, ossia del Comune, e non della scuola. Negli anni è stato contattato il Servizio Socio-Educativo del Comune, senza ricevere spiegazioni.

L’ Assessora Paola Olivero potrebbe aiutarci a comprendere le ragioni di questa situazione? Dipende dall’azienda che fornisce il servizio? Esistono degli impedimenti organizzativi specifici? Quali interventi potrebbero consentire di garantire la mensa fin dal primo giorno di scuola?

Restiamo in attesa di risposte concrete e di soluzioni che possano migliorare la vita delle famiglie, degli insegnanti e degli studenti.

Lettera firmata (43 genitori)





