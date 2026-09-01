TRUCCHI FEST torna a riunire i Trucchi: una festa nata dalla voglia di stare insieme

Il Trucchi Fest e il racconto di come è nato un evento che ha animato il paese

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Dopo più di un decennio, quest’anno ai Trucchi è tornata la festa patronale di San Rocco. Un ritorno fortemente desiderato e nato quasi per caso, da un’idea condivisa tra due coppie di giovani del paese durante un semplice aperitivo l’8 dicembre 2025.

Da quella chiacchierata è iniziato un percorso fatto di entusiasmo, idee, telefonate, permessi, autorizzazioni, organizzazione e, soprattutto, di tante persone che hanno scelto di mettersi a disposizione. Abbiamo iniziato a chiedere ai compaesani chi avesse voglia di darci una mano e, pian piano, si è formato un vero gruppo di volontari. Un ringraziamento particolare va ai tanti giovani e giovanissimi del paese che hanno dedicato tempo ed energie alla preparazione e allo svolgimento della festa, nonché alla Pro loco di Morozzo e al suo presidente, senza la quale la festa non sarebbe potuta nascere.

Fin dall’inizio avevamo un obiettivo molto semplice, ma per noi importante: creare una festa capace di coinvolgere tutto il paese, un’occasione per ritrovarsi, conoscersi, stare insieme e condividere qualche momento di allegria. Dopo tanti anni, sentivamo il bisogno di riscoprire quel senso di comunità che appartiene da sempre ai nostri piccoli paesi.

E così è nato il TRUCCHI FEST, un fine settimana ricco di appuntamenti.

Il venerdì sera abbiamo dato il via alla festa con la cena a base di hamburger, seguita dal quizzettone Dr Why e, a conclusione della serata, dalla musica di DJ Leonardo Tomatis.

Il sabato è stata la volta della tradizionale raviolata, accompagnata poi dalla musica di DJ Jimmy, nostro compaesano dei Trucchi, che ha contribuito a rendere la serata ancora più speciale.

La domenica è stata invece una giornata davvero intensa, iniziata con la Santa Messa e la tradizionale benedizione dei trattori, alla quale ha partecipato anche il Vescovo. A seguire, l’aperitivo e il pranzo hanno riunito tante persone attorno alla tavola.

Nel pomeriggio non sono mancati i momenti di divertimento per tutte le età: il torneo di bocce, la partita di calcio scapoli contro ammogliati del paese, il truccabimbi e i giochi dedicati ai più piccoli. La giornata si è conclusa con la cena a base di polenta e con i balli occitani, che hanno fatto ballare e divertire grandi e piccoli.

Durante l’intero weekend abbiamo avuto la gioia di accogliere più di mille persone. Un numero che ci ha sorpresi e, soprattutto, ci ha fatto capire quanto fosse sentita la voglia di ritrovarsi e di vivere nuovamente insieme una festa ai Trucchi.

Come comitato non potremmo essere più soddisfatti e felici del risultato. Siamo un gruppo di giovani con tanta voglia di fare e, in questi mesi di preparazione, abbiamo condiviso tantissime ore di lavoro, riunioni, risate, preoccupazioni e soddisfazioni. Tutto questo tempo trascorso insieme ci ha legato ancora di più.

Questa festa ci ha insegnato che, quando una comunità decide di mettersi in gioco, può davvero fare grandi cose. Abbiamo visto persone di tutte le età dare una mano, famiglie partecipare e tanti compaesani tornare a condividere momenti che mancavano da troppo tempo.

Per questo vogliamo dire grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della festa: a chi ha lavorato per mesi dietro le quinte, a chi ha dedicato anche solo qualche ora, ai volontari, ai giovani, alle famiglie, a chi ha partecipato agli eventi e a tutti coloro che hanno scelto di esserci.

La festa di San Rocco è tornata ai Trucchi e, più che una semplice manifestazione, è stata una grande occasione per ritrovarci come comunità.

Ci auguriamo che questo sia solo l’inizio e che la voglia di stare insieme, collaborare e prenderci cura del nostro paese possa continuare anche negli anni a venire.