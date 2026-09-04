L’abbraccio di Bra ad Anita Gastaldi, due volte medaglia agli Europei di Nuoto [INTERVISTA]

Pomeriggio intenso a Bra per la quasi concomitanza di due momenti pubblici: la presentazione da parte dell'Ufficio Cultura e Manifestazioni del programma di eventi autunnali in città e la premiazione di Anita Gastaldi, vincitrice di due medaglie d'argento ai recenti Campionati Europei di nuoto.

Nel cortile di Palazzo Mathis, il sindaco Gianni Fogliato, gli assessori Biagio Conterno e Francesco Matera, e la responsabile dell'Ufficio Cultura e Manifestazioni Emanuela Montanaro hanno presentato al pubblico gli eventi dell'autunno braidese, dettagliandone i contenuti.

A partire da settembre la città vivrà numerosi momenti di aggregazione e alcune manifestazioni di grande impatto, che avranno nel week end di Bra's il loro culmine.

Già domenica 6 settembre, con la decima edizione della "Sgambata Avis" e con il "Mercatino del Vintage e dell'artigianato", Bra vivrà un momento di comunità e di partecipazione popolare, in attesa dell'apertura l'8 settembre della mostra "Egitto, Sulle tracce degli Dei" a Palazzo Mathis, in collaborazione con il Museo Egizio di Torino, dove saranno visibili reperti mai esposti finora al pubblico.

La Zizzola ospiterà a partire dal 12 settembre la mostra fotografica "Ricordè, un archivio fotografico, un paese" e dal 13 settembre aprirà un'altra mostra a Palazzo Traversa sulla chiesa di Santa Maria delle Grazie alla Venaria, una chiesa da salvare.

Sempre domenica 13 settembre si svolgerà "Sport in Piazza", grande festa annuale dedicata alla promozione dello sport, mentre come già anticipato, il week end 17/20 settembre, vedrà in città il grande appuntamento di Bra's, evento che celebra la salsiccia, il riso e il pane di Bra.

Il 24 settembre verrà accolta in città la "Marcia della Pace" e la Lampada della Pace di Assisi. Il week end 26/27 settembre celebrerà il consueto appuntamento di "Pro Loco in Città" e nel centro cittadino "We Giovani" organizzato dalla Consulta Giovanile.

Il 4 ottobre ci sarà "Cortili in Movimento" con arte, musica e sport protagonisti, e il secondo appuntamento con il "Mercatino del Vintage e dell'artigianato".

Altri appuntamenti in sintesi: dal 5 al 7 ottobre "Karting in piazza" promosso dall'Aci Cuneo, 8 ottobre arrivo tappa del "Gran Piemonte" storica corsa in linea di ciclismo, 10 ottobre "Visionaria 2026 Atto 5" di danza contemporanea e teatro a cielo aperto, 11 ottobre "Festa del gioco" in piazza Giolitti e l'8 novembre terzo appuntamento con il "Mercatino del Vintage e dell'artigianato".

La nuotatrice Anita Gastaldi è stata omaggiata nella sala del Consiglio Comunale di Bra, dalle autorità cittadine, per le due medaglie d'argento (200 misti e staffetta 4x100 misti) conquistate ai recenti Campionati Europei di Parigi (vedi videointervista).

L'INTERVISTA [VIDEO]

Tesserata per VO2 Nuoto Torino e per il Centro Sportivo Carabinieri, la ventitreenne atleta braidese è apparsa emozionata e molto felice dei festeggiamenti e della riconoscenza espressa a nome della città e della Regione Piemonte, dal sindaco Gianni Fogliato, dall'assessore allo sport Francesco Matera e dal consigliere regionale Daniele Sobrero.

Presenti in sala i genitori, tanti famigliari, amici e semplici cittadini, che hanno voluto esprimere la loro vicinanza e complimentarsi con Anita per i grandi traguardi sportivi raggiunti e augurarle un buon Mondiale in vasca corta, suo prossimo impegno importante in Cina a dicembre.

Alla cerimonia hanno partecipato l'intero consiglio comunale, rappresentanti di associazioni ed enti, rappresentanti della Polizia Locale e dei Vigili del Fuoco, e il comandante della Compagnia Carabinieri di Bra Tommaso Gioffreda, particolarmente orgoglioso di avere fra le proprie fila una campionessa come Anita, a cui auguriamo da parte di tutte le redazioni More News, una carriera ricca di soddisfazioni.

Anita Gastaldi sarà ospite della trasmissione radiofonica di Radio Alba "Lunedì Sport", lunedì 14 settembre, intorno alle 19.