Cuneo avvolta dalla magia del Mirabilia Festival con oltre 150 spettacoli in 5 giorni [VIDEO]

Inaugurata ieri in piazza Virginio dopo un assaggio dello spettacolo itinerante offerto da La Huella Teatro, nel contesto degli spettacoli programmati per Focus Chile, con CKURI Limpiadores de pueblos, una prima europea.









Un palinsesto quello della 19esima edizione che supera le precedenti, come evidenzia il direttore artistico Fabrizio Gavosto. “Rispetto allo scorso anno si è superato – racconta -: altra dimensione, altro livello, altra quantità di artisti. Manifesto del Festival è Hourvari di Rasposo, lo spettacolo più bello che io abbia mai visto. Un grido di ribellione contro tutto ciò che ci sta accadendo attorno. Un'opera da cui in parte prende spunto il titolo di questa edizione “People of the Power”, un progetto nato 3 anni fa a Busca e uno spettacolo che tutta Europa vuole vedere e di cui vado orgoglioso”.

Un festival che anima la città, che si fa ambasciatore di cultura e arte circense grazie alla partecipazione di oltre 50 compagnie teatrali, dove musica, teatro, danza e circo si fondo in esibizioni sorprendenti e uniche. La possibilità di “assaggiare il mondo” restando comodamente a “casa”.Il taglio del nastro è stato affidato alla sindacache commenta: “”.

Nel suo intervento l'assessore regionale Marco Gallo ricorda lo sviluppo del festival on the road che ha coinvolto molti Comuni del Cuneese dando loro un'opportunità. “La Regione – spiega Gallo - è vicina a Mirabilia nell'organizzazione del festival e per le Residenze che lo hanno ospitato, diventa un orgoglio per tutto il nostro territorio”.