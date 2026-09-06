Da Bra a Roma per la super Coppa di hockey

Sarà una grossa spedizione quella che da Bra con le due squadre finaliste HF Lorenzoni BCC ⁹⁹e HC Bra giungerà nella Capitale per l'appuntamento clou della stagione 2026: la Super Coppa!

Le atlete del presidente Calonico, quali titolari di Coppa Italia, incontreranno l'Amsicora Cagliari, campione in carica della specialità prato, e si profila uno di quegli scontri che hanno caratterizzato l'intera stagione con risultati sempre di misura e alterni a favore dell'una o dell'altra squadra.

Difficile fare pronostici perché di fatto le due formazioni si presentano con organici diversi approntati poi ad affrontare la nuova stagione.

Agli ordini dell'allenatore Gualtiero Berrino è tornata dopo parecchi anni di attività in Belgio nella top class Jasbeer Singh, atleta forgiata nel club nero azzurro presieduto sino alla sua prematura scomparsa dall'olimpionico Inder Singh ed in seguito dall'ex azzurra Gianna Fissore.

Buon sangue non mente e si spera che la sua classe potrà sostituire a centrocampo l'uscita di Sofia Maldonado.

Sul tessuto della affiatata formazione si è aggiunta la brillante attaccante della Nazionale ucraina Karyna Leonova, che intende compensare l'assenza di Pilar De Biase.

Nell'impianto della Acquacetosa le donne di Bra inizieranno l'incontro alle ore 15.30 con l'obiettivo di incrementare il palmares di Supercoppa.

A seguire la gara degli uomini dell'HC Bra contro la forte squadra del Cus Bologna.

Un fine settimana importante che chiude, ma allo stesso modo prelude all'apertura della stagione 26/27.