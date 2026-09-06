A Ripartono i corsi di salsa e bachata per adulti a Cuneo

La nuova stagione inizierà lunedì 14 settembre e prevede percorsi pensati sia per chi parte da zero sia per chi ha già frequentato un corso e desidera migliorare. Non è necessario presentarsi in coppia e non servono particolari capacità: bastano un po’ di curiosità e la voglia di mettersi in gioco.

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Il lunedì, dalle 20:00 alle 21:30, si terrà il corso principianti di salsa e bachata dedicato agli Under 40. Il martedì, nella stessa fascia oraria, sarà invece la volta degli Over 40 sempre per la salsa e la bachata. Per chi possiede già le basi, il mercoledì dalle 20:00 alle 21:30 è previsto il corso intermedio Under 40, mentre il giovedì, sempre dalle 20:00 alle 21:30, si svolgerà quello intermedio Over 40.

"Sappiamo che molte persone vorrebbero provare a ballare, però temono di sentirsi impacciate o di essere osservate dagli altri. È una sensazione normale, soprattutto durante le prime lezioni. Il nostro compito è accompagnare ogni allievo passo dopo passo, creando un ambiente sereno dove nessuno si senta giudicato. Si viene per imparare, stare bene e divertirsi", spiegano gli insegnanti Anna, Ilaria ed Eros.

Frequentare l’Imperial Dance significa anche entrare a far parte di una bella community. La scuola non si limita alle lezioni: quasi tutte le settimane vengono organizzate uscite di gruppo per mettere in pratica ciò che si è imparato e trascorrere una serata insieme.

Tra i locali frequentati ci sono il Jocasta di Peveragno e il Type Club di Centallo, entrambi vicini alla scuola; a questi si sommano le numerose feste organizzate dalle proloco dei nostri comuni. Ogni tanto il gruppo si sposta anche alla Nueva Amanecer di Santena, in provincia di Torino, uno dei punti di riferimento per gli appassionati di balli caraibici.

Queste serate permettono ai nuovi allievi di affrontare la pista senza sentirsi soli, sostenuti dagli insegnanti e dai compagni di corso: ll ballo diventa così un modo semplice per socializzare, divertirsi e costruire nuove amicizie.

Chi è ancora indeciso può prenotare una prova gratuita (clicca qui), conoscere gli insegnanti e scegliere il corso più adatto.

L’Imperial Dance si trova in via della Motorizzazione 52/B a Cuneo, accanto al Big Store. Per informazioni e iscrizioni è possibile chiamare o inviare un messaggio WhatsApp 340 331 1994.