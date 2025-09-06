È l'imperiese Paolo Gheza il motociclista che ha perso la vita a Ceva

È Paolo Gheza, l'uomo che ha perso la vita nella tarda mattinata di oggi, sabato 6 settembre, nel Comune di Ceva.

Per dinamiche in fase di accertamento, si sono scontrate violentemente un'autovettura e una moto, che percorrevano ls strada statale 28 del "Colle di Nava", in via Garessio, nei pressi dell'imbocco dell'autostrada.

L'allarme è scattato alle 11, sul posto sono intervenuti i Carabinieri, i Vigili del Fuoco con le squadre dei permanenti di Mondovì e i volontari di Ceva, richiesto anche l'intervento dell'elisoccorso, ma purtroppo l'uomo che si trovava alla guida della moto, nonostante le prime ed immediate cure da parte dal personale sanitario del 118, è deceduto sul posto, prima di poter essere trasferito in ospedale.

Gheza, 54 anni, era molto conosciuto e stimato a Bestagno di Imperia, era in compagnia della moglie, trasferita in codice giallo all'ospedale Regina Montis Regalis di Mondovì. La notizia della tragica morte di Paolo Gheza, descritto come una persona disponibile, ha suscitato profondo cordoglio nel paese della Valle Impero.

Codice verde per il coducente dell'autovettura, portato in ospedale a Ceva per accertamenti.